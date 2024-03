A qualche giorno dalla conquista del disco d’oro per “Governo punk“, il brano che li ha visti debuttare in gara al Festival di Sanremo, e mentre continua ad andare molto bene in classifica la loro cover di “Ma che idea” con Pino D’Angiò, i BNKR44 tornano con nuova musica prima di un tour praticamente tutto sold out e con il nuovo singolo “Nero Mascara”.

Ecco le date in calendario di “I LOVE VILLANOVA TOUR”:

02.04.2024 ROMA LARGO VENUE(SOLD OUT)

03.04.2024 ROMA LARGO VENUE (SOLD OUT)

04.04.2024 NAPOLI DUEL CLUB (SOLD OUT)

05.04.2024 PERUGIA URBAN CLUB (SOLD OUT)

06.04.2024 CESENA VIDIA CLUB – ultimi biglietti disponibili

09.04.2024 MILANO ALCATRAZ – ultimi biglietti disponibili

11.04.2024 FIRENZE TUSCANY HALL (SOLD OUT)

12.04.2024 PADOVA HALL (SOLD OUT)

13.04.2024 TRENTO SAMBAPOLIS(SOLD OUT)

18.04.2024 BOLOGNA – ultimi biglietti disponibili

19.04.2024 TORINO HIROSHIMA MON AMOUR (SOLD OUT)

18.07.2024 ROCK IN ROMA

Il significato di “Nero Mascara” dei BNKR 44

Il brano è una ballata pop contemporanea co-prodotta da Erin e Michelangelo. Con questa nuova traccia il collettivo torna a dare prova della sua versatilità mostrando la sua venatura più intima ed emotiva.

Il brano, già noto ai fan dopo essere stato eseguito dal vivo più volte durante il tour 2023, rappresenta infatti un viaggio attraverso le complesse sfumature dell’abbandono, esplorando il lato più vulnerabile e delicato dell’amore giovanile.

Il testo di “Nero Mascara” dei BNKR44

Hai sognato di lasciare la città

Hai spezzato un ansiolitico a metà

Hai provato a mettermi in tasca le tue bugie

Ho sognato di restare qua in città

Per nascondermi con te ma la realtà

È che ti ho lasciato la mia giacca e una cicatrice

Soffochiamo

Al collo due catene

Ma non voglio più vedere

Quella faccia che fai

Guarda che faccia che hai

Nero mascara

Vedo colare

Occhi cascata

Segnano il tuo viso chiaro

Nero mascara

Vedo crollare

La nostra casa

E ora non hai più un riparo

Ti ho vista nel mio mare

Stavi per affogare

Avevi detto mai più mai più mai più

Ti avevo detto fai tu fai tu fai tu

Io faccio come faccio

Viene come viene

Notti che mi incazzo

Camomilla e miele

Ti ho invitata a pranzo

Non ne vuoi sapere

Ci stiamo sul cazzo

E ci vogliamo bene

Soffochiamo

Al collo due catene

Ma non voglio più vedere

Quella faccia che fai

Guarda che faccia che hai

Nero mascara

Vedo colare

Occhi cascata

Segnano il tuo viso chiaro

Nero mascara

Vedo crollare

La nostra casa

E ora non hai più un riparo

Tu non vuoi mollare

Io non voglio te

Lasciami guardare

Mentre cade a pezzi la notte che vuoi

Passare con me tra le coperte nuove

Togliti le collane

Sciogliti i capelli

Ti lascio guardare

Mentre cado a pezzi e la luce mi avvolge

Come le tue braccia per l’ultima volta

Nero mascara

Vedo colare

Occhi cascata

Segnano il tuo viso chiaro

Nero mascara

Vedo crollare

La nostra casa

E ora non hai più un riparo

