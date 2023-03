Francesco Tarducci, da tutti noi conosciuto semplicemente come Nesli, è un cantautore di Senigallia classe 1980. Fratello del più noto Fabri Fibra anche se tra i due non vi sono ottimi rapporti, è riuscito ad essere protagonista di una carriera che, in poco tempo, lo ha portato ad essere un cantante molto amato ed apprezzato dal pubblico italiano.

Voce di brani come La Fine, Andrà tutto bene, Un bacio a te, Buona fortuna amore, Ti sposerò, Parole da dedicarmi, Davanti agli occhi fino a Perfettamente Sbagliato ed Equivale All’Immenso. Ed oggi Nesli torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 10 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Ancora tu che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. In questo brano, pubblicato da Artist First, non troviamo solo Nesli, ma anche la giovane artista Hanami. Inoltre, Ancora Tu anticipa l’uscita dell’album NESLIVING VOL. 4 – Il Seme Cattivo, l’undicesimo album in studio dell’artista che vede la luce anch’esso oggi. L’album, prodotto interamente da Nesli, è stato creato con una totale libertà di espressione senza voler sottostare a nessun gioco di mercato. 22 brani dove Nesli vuole farci capire che il fallimento nel nostro mondo non è socialmente accettato, ma che in realtà chi non riesce sempre ad arrivare a ciò che vuole ha tempo per rifarsi, ha tempo per sbagliare, rialzarsi e ripartire più forte di prima.

Il rapper Nesli

Il significato di Ancora Tu

Ancora Tu, il nuovo singolo di Nesli, è una canzone d’amore come da un po’ non ne sentivamo dal cantautore. È lui stesso a parlare di questo brano:

“Ancora Tu è l’unica canzone d’amore dell’album. Un amore lontano e distante tra due persone che non si appartengono più, il testo rappresenta i pensieri di entrambi, pensieri che non condividono. Oggi accade spesso che le relazioni abbiano come comune denominatore la mancanza di una comunicazione reale e sincera. I protagonisti di questo pezzo continuano ad essere l’uno nella testa dell’altro, ma senza dirselo. È la solitudine di questa epoca, la solitudine dei sentimenti”.

Una solitudine che, soprattutto dopo il periodo che abbiamo vissuto con il lockdown, tende ad essere ancora protagonista nella vita di molti di noi. Un brano in cui, per questo motivo, in molti si rivedono.

E tu sei un fan di Nesli? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano Ancora Tu? Ti aspettiamo nei commenti!