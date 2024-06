Francesco Tarducci, da tutti noi conosciuto semplicemente come Nesli, è un cantautore di Senigallia classe 1980. Fratello del più noto Fabri Fibra anche se tra i due non vi sono ottimi rapporti, è riuscito ad essere protagonista di una carriera che, in poco tempo, lo ha portato ad essere un cantante molto amato ed apprezzato dal pubblico italiano.

Voce di brani come La Fine, Andrà tutto bene, Un bacio a te, Buona fortuna amore, Ti sposerò, Parole da dedicarmi, Davanti agli occhi fino a Perfettamente Sbagliato ed Equivale All’Immenso per citarne alcuni. Ed oggi Nesli è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 31 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Non è una bugia che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il rapper Nesli

Il significato di Non è una bugia

Non è una bugia, il nuovo singolo di Nesli, ci racconta di piccole verità ed anche di piccole bugie che sono legate all’influenza che oggi i social network hanno su di noi, ma anche del giudizio degli altri sulla percezione quotidiana delle cose. Infatti Nesli canta che “La storia se ci pensi è un insieme di errori e siamo tutti persi a sentirci migliori. Facciamo ancora finta di non essere soli, aspettando di fuori con un mazzo di fiori. Siamo sempre stati diversi dagli altri ma visti da vicino siamo come tanti”. Il brano ha richiami allo stile synth pop degli anni ’90. Ed è già stato apprezzato molto dai fan del rapper che non vedono l’ora di poterlo seguire ed ascoltare live in uno dei prossimi concerti per cantare con lui tutti i suoi più grandi successi, ma anche le canzoni più recenti.

E tu sei un fan di Nesli? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Non è una bugia? Ti aspettiamo nei commenti!