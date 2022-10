Francesco Tarducci, da tutti noi conosciuto semplicemente come Nesli, è un cantante di Senigallia classe 1980. Fratello minore del famoso rapper Fabri Fibra, è protagonista di una carriera degna di nota grazie a brani di successo come La fine, Un bacio a te, Ti sposerò, Parole da dedicarmi, Andrà tutto bene, Davanti agli occhi e Buona fortuna amore per citarne alcuni.

Ed oggi Nesli torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 7 ottobre, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo Salvami che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Questo nuovo brano, prodotto da Nesli e da PrinceVibe, continua il percorso che avvicina il cantante all’uscita del suo nuovo album che sarà il primo con Artist First. Un album che lui stesso definisce come il primo volume del suo testamento, un lungo lavoro, ma anche un progetto pieno di vita, sangue, sudore e dolore. Possiamo dire che si tratta di un disco libero, autentico e profondo.

Il rapper Nesli

Il significato di Salvami

Salvami, il nuovo singolo di Nesli, racconta un’introspezione profonda e dolorosa che parla di un momento di vita molto difficile che ha vissuto l’artista il quale riesce ad esprimere le sue emozioni ed a sfogarsi solo tramite la scrittura. Nesli canta “Questo mondo è vostro, questo mondo è nostro e non mi riconosco. Io tutto il dolore non l’ho mai rincorso, mai rimosso” ed a proposito del brano il fratello di Fabri Fibra afferma che:

“Non c’è spazio in questo mondo sovraffollato per le idee, per i pensieri, per i sognatori, siamo troppi e tutti vogliono tutto. Quando ho scritto questo pezzo speravo che qualcuno venisse a salvarmi ma poi ho capito che nessuno viene a salvarti e quello che rimane, alla fine, è solo una canzone“.

E tu sei un fan di Nesli? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Salvami? Ti aspettiamo nei commenti!