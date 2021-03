Netflix continua ad accaparrarsi progetti interessanti e ambiziosi, come accaduto per il soggetto di Lift, un action movie presentato dai produttori Simon Kinberg e Matt Reeves, due nomi che nel mondo del cinema hanno davvero fatto moltissimo.

Pare che lo streamer abbia acquistato i diritti di Lift proprio in queste ultime ore, vincendo su diverse produzioni che ci avevano puntato gli occhi sopra, prevedendo un prodotto di sicuro successo, che andrebbe ad arricchire un catalogo sempre più vasto e raffinato.

Di cosa parlerà il film Lift?

Della trama del film si sa ancora poco, ma è quanto basta per farne capire il potenziale:

I protagonisti sono un’esperta ladra e il suo ex fidanzato, che lavora per l’FBI, che si uniscono per organizzare una rapina ad alta quota. I due, infatti, decidono di rubare 100 milioni di dollari in lingotti d’oro trasportati su un aereo in volo da Londra a Zurigo.

Una storia d’azione e suspense che ha tutte le carte in regola per diventare un ottimo film. Basti pensare che Simon Kinberg e Matt Reeves hanno prodotto alcuni dei migliori film degli ultimi anni. Per fare qualche esempio, tra gli ultimi prodotti di Simon Kinberg c’è Assassinio sull’Orient Express, Logan, Mr. and Mrs. Smith, I fantastici 4, X-Men – Giorni di un futuro passato e X-Men – L’inizio.

Per quanto riguarda Matt Reeves troviamo tra le sue recenti produzioni Cloverfield, The War – Il pianeta delle scimmie, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie e il prossimo The Batman, cinecomic della DC.

La sceneggiatura di Lift pare sia stata affidata a Daniel Kunka, mentre non si sa ancora niente riguardo alla regia e al cast del film. Una cosa è certa, per un film del genere ci sarà bisogno di due attori protagonisti impeccabili, tassello fondamentale per la buon riuscita e per il successo di un progetto così promettente.

