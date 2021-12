Gli abbonati di Netflix lo sanno bene: se da una parte possono godere, praticamente ogni giorno, di nuovi film o serie tv in arrivo sulla piattaforma, dall’altra parte ogni mese alcuni titoli del catalogo lasciano per sempre la piattaforma streaming poiché non sono originali Netflix ed “emigrano” nelle altre piattaforme streaming concorrenti come Disney +, Peacock e Sky, piattaforme che detengono i loro diritti. Tra lo sconcerto dei telespettatori che pensavano di poterne fruire per sempre, ma così non è ed anche il 2022 inizierà con diversi lavori pronti a dire addio a Netflix.

Nel mese di gennaio 2022 saranno molti i lavori che abbandoneranno Netflix. Per i titoli presenti da diverso tempo il pubblico se lo aspettava, ma questa volta sono presenti in lista anche titoli molto famosi ed amati. Uno tra tutti? How I Met Your Mother, un racconto generazionale che ha appassionato e ci ha messo ben nove anni prima di farci scoprire chi era la madre dei figli di Ted e che ora è pronto ad approdare su Disney +. Anche Modern Family darà l’addio a Netflix a favore di Disney +: una serie in grado di raccontare con comicità le difficoltà, ma anche le gioie delle famiglie allargate. Pronti ad arrivare su Disney + anche Boris, 24, Prison Break, New Girl ed I Griffin.

Altre serie tv che non troveremo più su Netflix dal 1 gennaio 2022? E’ presto detto: Sons of Anarchi, La Tregua, Homemade, Vexed, Jack Taylor, La Mante, The Break e Save Me. Passando ai cartoni, invece, prepariamoci a salutare Metal Alchemist, Full Metal Alchemist: Broderhood, No Game No Life, Sword Art Online Alternative, Star Blazers 2199, Toradora Littlest Pet Shop: un mondo tutto nostro, Oddbods, Transformers: Prime e Young Justice. Ed infine i film che non troveremo più sono: Sucker Punch, I Goonies, Crimson Peak, Casper, Il Discorso del Re, trilogia di Spider Man, Basilicata Coast to Coast, Dorian Gray, Ender’s Game, 3 Days to Kill, American Hustle, Body of Lies, Il Primo Re, Il Traditore, Remember Me, Robin Hood ed Unforgiven. Mancano ancora poco più di 24 ore alla fine del 2021, quindi se tra questi titoli ce n’è qualcuno che vi interessa e che volete assolutamente vedere approfittatene ora prima che sia troppo tardi. Inoltre, non tutti i lavori diranno addio a Netflix il 1 gennaio 2022: per conoscere il giorno preciso in cui non saranno più disponibili è sufficiente cliccare sul titolo e vi comparirà il tutto.

E tu hai già visto tutti questi titoli? Oppure passerai la serata di oggi e la giornata di domani a recuperare? Ti aspettiamo nei commenti!