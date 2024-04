Da un po’ di tempo si parlava sempre di più di Aurora, adattamento dell’omonimo romanzo di David Koepp pubblicato nel 2022.

Aurora ci racconta di una tempesta solare che colpisce la Terra e che mette fuori uso la maggior parte delle reti elettriche dell’umanità, ma soprattutto concentra la sua attenzione sulla lotta personale di una mamma divorziata che ora deve fare tutto il possibile per proteggere la figlia adolescente da quello che sta succedendo e, per questo motivo, vuole raggiungere il suo fratellastro che è un CEO della Silicon Valley che ha costruito un bunker lussuoso nel deserto con lo scopo di rifugiarsi là per proteggersi da eventuali disastri. Il film era già pronto per fare il suo debutto su Netflix ed aveva tutte le carte in regola per essere un successo.

Il film, infatti, sarebbe stato diretto da Kathryn Bigelow. Una trama avvincente che attira l’attenzione, ma anche una regista degna di nota che, durante la sua carriera, ha vinto due Oscar per The Hurt Locker, tra cui quello per la migliore regia diventando la prima donna a vincere un Oscar in questa categoria. Tuttavia ora arrivano delle notizie che non sono per niente buone. Stando a quanto riporta il New York Times, infatti, pare che Netflix abbia deciso di cancellare il film Aurora dalla sua programmazione. Una decisione che è stata presa dal nuovo responsabile dei contenuti della piattaforma di streaming che ha deciso di intraprendere una nuova strategia.

La regista Kathryn Bigelow

Sappiamo che il colosso di streaming è al lavoro per rimanere il numero uno nonostante una concorrenza sempre più spietata dei suoi diretti avversari quali Amazon Prime Video e Disney + tra tutti. Netflix non vuole perdere abbonati quindi è sempre più in prima linea per trovare nuovi modi per fare in modo che questo non accada. E Dan Lin, il nuovo responsabile dei contenuti, è interessato a realizzare più film possibili per il pubblico e meno per gli autori. Un cambio di rotta improvviso ed inatteso che era già stato anticipato da David Lynch che aveva rivelato come Netflix aveva rifiutato la possibilità di produrre un suo film di animazione.

Un colpo basso per Kathryn Bigelow che mancava dalla scena dal 2017, anno in cui ha diretto Detroit e che ora stava sviluppando Aurora con Netflix già da un paio di anni. Ha deciso, quindi, di abbandonare il progetto nonostante fosse già in fase avanzata. Arrivati a questo punto, però, si è pronti per cercare un nuovo regista e soprattutto una nuova piattaforma di streaming che sia pronta a puntare su di Aurora. E chi lo sa, magari sarà proprio un diretto concorrente di Netflix ad aggiudicarsi questa possibilità per vedere se sarà davvero un successo questo film o meno. Non ci resta altro che avere un pò di pazienza e vedere come si evolverà questa situazione che nessuno si aspettava.

