Netflix continua ad ampliare il suo catalogo con nuovi titoli e nuove proposte per poter attirare l’attenzione del pubblico ed anche nuovi abbonati in modo da sconfiggere la concorrenza dei diretti avversari quali Amazon Prime Video o Disney +.

Per questo motivo, a breve arriverà C’era una volta…Ma ora non più, una nuova serie annunciata lo scorso novembre e finalmente in arrivo. Un musical fiabesco che farà il suo debutto l’11 marzo e che è stato definito dalla piattaforma di streaming come una commedia musicale romantica. Prodotta da Noc Noc Cinema, è firmata Manolo Caro, un nome già noto poiché è stato lo showrunner de La Casa de Las Flores e del suo film sequel, ma anche di Qualcuno deve morire, la serie drammatica che ha avuto un grande successo. A proposito del suo nuovo lavoro, Manolo Caro afferma che:

“A causa dei tempi in cui viviamo, avevo il bisogno di divertirmi, impazzire, cantare, ballare, ridere e questo è ciò che offre C’era una volta… Ma ora non più”.

C’era una volta…Ma ora non più, infatti, vuole portare momenti di spensieratezza nei telespettatori sperando di allontanarli dai difficili momenti che stiamo vivendo. Il cast del musical è degno di nota ed unisce diverse culture. Troveremo Sebastian Yatra, musicista e cantautore della Colombia classe 1994, Rossy De Palma, attrice spagnola classe 1964 e Mariana Treviño, attrice messicana classe 1977.

Il cast di C’era una volta…Ma ora non più

L’analisi del trailer di C’era una volta…Ma ora non più

Netflix ha reso pubblico il trailer della nuova serie in arrivo dal titolo originale Erase una vez…Pero ya no. Una coppia di amanti del Medioevo è costretta a separarsi a seguito di un incantesimo che li ha colpiti. I due si ritrovano in un’altra vita e vengono catapultati nel presente per poter sciogliere l’anatema che impedisce ai cittadini della loro città di innamorarsi. Si tratta di una rilettura delle fiabe classiche, ma rivista in chiave commedia romantica contemporanea, con una scrittura ironica, come è tipico di Manolo Caro. Ci troviamo quindi in un mondo molto vicino che non è più il Medioevo con la regima Fatima ed un incantesimo fatto con una conseguente maledizione. Canzoni, balli, ironia e battute sono i veri protagonisti per questo lavoro che ha tutti i presupposti per essere un successo.

