Netflix non ne aveva fatto mistero: il suo obiettivo è quello di prevalere sui diretti concorrenti ed è disposto a fare importanti investimenti ed ampliare il proprio palinsesto per attirare un pubblico sempre maggiore. E così ha fatto. 450 milioni, è questa la cifra che è stata messa sul tavolo da Netflix per ottenere i due sequel di Knives Out, ovvero Cena con delitto. Si tratta di uno dei più grandi accordi che la piattaforma di streaming abbia concluso per un film.

Ispirato ai romanzi di Agatha Christie, Cena con delitto è uscito nel 2019 senza troppe aspettative. Invece il pubblico lo ha amato ed ha ottenuto un ottimo riscontro anche a livello economico, superando i 311 milioni ai botteghini. Racconta la storia di una ricca famiglia che viene coinvolta in un caso di omicidio. Per il momento sappiamo che nei due sequel troveremo sempre Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc e Rian Johnson come regista e sceneggiatore.

Daniel Craig protagonista di Cena con delitto

Netflix è riuscito a vincere la concorrenza di Amazon Prime Video e di Apple Tv +. Le riprese del secondo capitolo inizieranno a fine giugno, più precisamente il 28 giugno in Grecia. Per quanto riguarda la trama, invece, al momento c’è un alone di mistero. Sicuramente, basandoci sui libri di Agatha Christie, troveremo il detective Benoit Blanc coinvolto in un nuovo interessante caso da risolvere. Il cast, invece, verrà scelto in questi giorni con appositi casting.

E voi avete seguito Cena con delitto? Siete felici che ci saranno due sequel? Vi aspettiamo nei commenti!