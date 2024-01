“Griselda” è la nuova serie Netflix con protagonista Sofia Vergara che interpreta la “Regina della droga”, Griselda Blanco una anti-eroina esempio di empowerment femminile.

La serie Netflix era stata annunciata già un anno fa ma è arrivata in streaming solo oggi. Per interpretare la boss della drog Sofia Vergara ha abbandonato i panni glamour di Gloria Delgado-Pritchett per vestire quelli di una delle criminali più note della storia colombiana.

La serie, composta da 6 episodi, mostra, infatti, l’attrice nel suo primo ruolo drammatico. Oltre a interpretare la protagonista, Vergara è anche produttrice esecutiva dello show.

Netflix “Griselda”: la storia della “madrina della droga”

C’è chi la chiama “La vedova nera”, chi “la madrina della cocaina” ma una cosa è certa, Griselda Blanco ha saputo dominare le scene del narcotraffico in Colombia conquistandosi non solo la fama di vera e propria boss della droga ma anche un posto nel catalogo Netflix con una miniserie, creata da Eric Newman, che racconterà la sua storia.

“Griselda” è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombiana Griselda Blanco, una madre affettuosa che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”.

La serie ricostruisce la sua vita nell’arco dei due decenni del suo impero. Alla Vergara e ai produttori Eric Newman, Carlo Bernard e Doug Miro (gli stessi di Narcos), non interessa raccontare il lato più oscuro di Griselda, quello di mandante di centinaia di omicidi, bambini inclusi, di inaudita ferocia e di esaltata, bensì quello femminile, di donna costretta da un destino orrendo a lottare con le unghie e con i denti per sopravvivere, superando pregiudizi sessisti e abusi.

