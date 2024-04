Netflix ha pubblicato il trailer della prossima serie indiana “Heeramandi: The Diamond Bazaar”, che mostra gli scambi privati ​​di cortigiane in mezzo a vaste scene di rivoluzione nell’India governata dagli inglesi .

Contrassegnato come un pilastro per lo streamer nella sua lista di contenuti indiani e presentato in anteprima il 1° maggio, Heeramandi racconta la storia di Mallikajaan interpretato da Manisha Koirala che governa una casa d’élite di cortigiane, mentre il movimento per l’indipendenza del paese prende slancio.

“Abbiamo rinunciato alla ricerca della rispettabilità e l’amore ci ha abbandonato da tempo. L’unica cosa per cui combattere è la lotta per la libertà”, dice una cortigiana.

“Heeramandi” è la prima serie del regista Sanjay Leela Bhansali e vede protagonisti Manisha Koirala, Sonakshi Sinha, Aditi Rao Hydari e Richa Chadha. Il trailer della serie evidenzia set estesi, ricche colonne sonore e costumi molto elaborati.

Netflix punta su “Heeramandi” per rafforzare i contenuti originali indiani

Questa nuova serie tv fa parte dei piani di Netflix per rafforzare la produzione di contenuti originali in India, con altri titoli come “Wild Wild Punjab”, “Vijay 69” e “Khakee: The Bengal Chapter” che saranno presentati in anteprima entro la fine dell’anno.

“Questa è una storia di amore, potere, libertà e donne straordinarie, i loro desideri e le loro lotte. Segna una nuova pietra miliare nel mio viaggio”, ha affermato il regista Sanjay Leela Bhansali.

“In Netflix abbiamo trovato il partner ideale: qualcuno che non solo condivide il nostro amore per la narrazione, ma possiede anche la capacità senza precedenti di

portare le nostre serie al pubblico più diversificato e globale che si possa immaginare”, ha concluso

Monika Shergill, vicepresidente di Netflix India, ha aggiunto: “Ci stiamo preparando a svelare la nostra più grande impresa mai realizzata: Heeramandi: The Diamond Bazaar . Questa serie, come tutte le squisite creazioni di Sanjay Leela Bhansali, è un’opera d’arte, che offre un’esperienza visiva straordinaria e un mondo viscerale con

personaggi indimenticabili”.

