Sappiamo che Netflix è alla costante ricerca di titoli che possano attirare il pubblico ed, al tempo stesso, mantenere fedeli gli attuali abbonati.

Dall’anno scorso, in seguito ad una perdita consistente di utenti, il colosso di streaming ha deciso di fare il possibile per mantenere il primato e superare la concorrenza dei diretti avversari quali Amazon Prime Video o Disney +: ha tolto la possibilità di avere l’abbonamento condiviso ed, al tempo stesso, ha introdotto gli abbonamenti con la pubblicità che permettono, così, agli utenti di poter pagare un prezzo mensile minore rispetto a quello precedente. Inoltre, ha deciso di avere a disposizione un catalogo sempre più amplio e che possa spaziare da un argomento all’altro in modo tale da accontentare una grande fetta di pubblico e dando, così, maggiore attenzione anche alle produzioni locali, soprattutto a quella italiana.

E adesso è in arrivo Maschi Veri, una serie tv comedy che sicuramente farà parlare. Per il momento abbiamo solo le prime notizie e sappiamo che sarà una produzione Groenlandia prodotta da Matteo Rovere, mentre è stata scritta da Furio Andreotti, Ugo Ripamonti e Giulia Calenda. Arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo anno, ma intanto iniziamo a dare un’occhiata a quello che sappiamo. Maschi Veri sarà una serie tv composta da otto episodi e potrà vantare un cast di tutto rispetto con Pietro Sermonti nei panni di Luigi, Matteo Martari in quelli di Massimo, Maurizio Lastrico sarà Mattia e Francesco Montanari sarà Riccardo. Senza dubbio, la trama è in grado di attirare l’attenzione e la curiosità del pubblico.

I protagonisti di Maschi Veri, in arrivo su Netflix

La trama di Maschi Veri

Luigi, Mattia, Riccardo e Massimo sono quattro amici di circa quarant’anni che si ritrovano, loro malgrado, ad affrontare i pregiudizi, i paradigmi della mascolinità tossica e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione, in un mondo che tenta di cambiare verso la parità sociale e di genere. I quattro amici sono, da sempre, legati allo status di maschi alfa, ma ora dovranno provare a scoprire il loro posto nella società attuale e soprattutto nelle dinamiche di coppia, senza perdere loro stessi.

Ovviamente abbiamo parlato di un cast al maschile, ma non mancheranno anche dei volti femminili come quelli di Sarah Felberbaum, Alice Lupparelli, Laura Adriani e Nicole Grimaudo. Nel frattempo sono già iniziate, proprio in questi giorni, le riprese di Maschi Veri e c’è molta curiosità intorno a questo titolo perché la trama è attuale ed affronta problemi reali e stereotipi. Inoltre anche i protagonisti sono nomi degni di nota e siamo quasi sicuri che sarà un successo. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza per scoprire le sorprese che ci riserverà. Senza dubbio prossimamente dal set usciranno altre indiscrezioni, ma nel frattempo c’è davvero tanta attesa perché queste serie tv di produzione italiana piacciono sempre tanto ai telespettatori.

