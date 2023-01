Netflix è diventata il primo streamer a vincere il Golden Globe per il miglior film d’animazione, grazie al riconoscimento appena ottenuto dalla pellicola “Pinocchio di Guillermo del Toro”.

Del Toro inoltre ha segnato la storia poiché è il primo regista di origini latinoamericane a vincere nella categoria animata, visto che il co-regista Charise Castro Smith di “Encanto” non viene annoverato come vincitori ufficiali.

Guillermo Del Toro, sul palco al momento della consegna del Golden Globe ha dichiarato che “l’animazione non è un genere per bambini, è uno strumento potente. È cinema!”.

Fino ad ora, Netflix aveva già raggiunto la nomination per il film d’animazione agli Oscar già in diverse occasioni, con “Dov’è il mio corpo?” e “Klaus – I segreti del Natale” entrambi nell’edizione del 2020, “Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria” nel 2021 e “I Mitchell contro le macchine” l’anno scorso. Mai in nessun caso però era arrivata la statuetta.

Netflix primo streamer a vincere il Golden Globe: “Pinocchio di Guillermo del Toro” ora favorito per i prossimi premi Oscar

L’adattamento del racconto classico di Carlo Collodi è diretto con la compartecipazione di Mark Gustafson e lo stesso Del Toro ha curato la sceneggiatura insieme a Patrick McHale. Il film ha vinto oltre 15 premi precursori da gruppi di critici tra cui LAFCA ed è anche nominato ai Critics Choice Awards, che si svolgeranno Domenica 15 Gennaio.

“Pinocchio di Guillermo del Toro” è stato inoltre recentemente selezionato dall’Academy in tre categorie tecniche (suono, colonna sonora originale e canzone originale) e selezionato in sei categorie ai BAFTA (film d’animazione, sceneggiatura adattata, colonna sonora originale, scenografia, effetti visivi speciali e suono).

Appare quasi certa la nomination nella medesima categoria per la prossima edizione dei Premi Oscar e con la vittoria ai Golden Globe, “Pinocchio di Guillermo del Toro” appare ora come il favorito da battere. Dall’istituzione della categoria di animazione ai Globes, solo quattro pellicole vincitrici non hanno confermato le attese con l’attribuzione anche del premio Oscar: “Cars” nel 2007, “Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno” nel 2012, “Dragon Trainer 2” nel 2015 e “Missing link” nell’edizione del 2020.

