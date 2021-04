Ficarra e Picone, duo comico siciliano, composto da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Sono due volti molto noti al pubblico sia per i film che li hanno visti protagonisti, ma anche per essere personaggi televisivi spesso presenti sul piccolo schermo. Come non ricordare la loro conduzione a Striscia la Notizia? Fino a quando hanno deciso di abbandonare il timone della trasmissione Mediaset per nuovi progetti.

Ed ora veniamo a scoprire di che progetti si trattano o per lo meno ne conosciamo uno. Netflix ha deciso di puntare su di loro con la serie tv Incastrati che sarà scritta, diretta ed interpretata proprio da Ficarra e Picone che, per la prima volta nella loro carriera, si cimenteranno con la serialità. Le riprese inizieranno la prossima settimana, precisamente lunedì 26 aprile ed ovviamente la location sarà la loro Sicilia con Palermo in prima fila. Si tratta di una comedy di sei episodi che uscirà sul piccolo schermo ad inizio 2022.

Ficarra e Picone a Striscia La Notizia

Ficarra e Picone vestiranno i panni di Salvo e Valentino, due amici che rimangono coinvolti in un importante omicidio e che, cercando di scappare, finiscono solo per mettersi sempre di più nei guai. Nel cast di Incastrati troveremo anche Marianna Di Martino che vestirà i panni di Agata Scalia, Tony Sperandeo sarà Tonino Macaluso, Domenico Centamore sarà Don Lorenzo, Mary Cipolla vestirà i panni della Signora Antonietta, Anna Favella quelli di Ester e Sergio Friscia quelli di Sergione. Tutti nomi già noti al pubblico, mentre la serie tv sarà prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited.

Ed a te piacciono Ficarra e Picone? Guarderai Incastrati su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!