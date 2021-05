Tra le tante novità introdotte da Netflix per ampliare il proprio pubblico, vi è anche la decisione di puntare su titolo originari dei paesi dove sono maggiormente seguiti. La piattaforma di streaming è molto usata nel nostro paese e, per questo motivo, si è deciso di dare maggiore spazio ai titoli italiani. Dopo Suburra, Summertime, Baby e Zero, ora è la volta del debutto di una serie originale italiana dal titolo Luna Park prodotta da Fandango.

Luna Park arriverà sul piccolo schermo entro il 2021 con una prima stagione composta da sei episodi dalla durata di 40 minuti circa ciascuno. Scritta e creata da Isabella Aguilar (la stessa creatrice di Baby), dietro la macchina da presa troviamo Leonardo D’Agostini ed Anna Negri. Per quanto riguarda il cast, invece, ruoterà intorno alle tre famiglie protagoniste: la famiglia Marini, la famiglia Gabrielli e la famiglia Baldi.

La piattaforma Netflix

Iniziamo dalla famiglia Marini che vedrà l’attrice Simona Tabasco nei panni di Nora, Tommaso Ragno in quelli di Antonio, Milvia Marigliano in quelli di Nonna Miranda, Mario Sgueglia sarà zio Ettore e Ludovica Martino sarà Stella. Per quanto riguarda i componenti della famiglia Gabrielli, invece, troviamo Lia Grico come Rosa, Guglielmo Poggi sarà Giggi, Paolo Calabresi sarà Tullio e Fabrizia Sacchi sarà Lucia. Infine, la famiglia Baldi sarà composta da Michele Bevilacqua nei panni di Lando, Lorenza Indovina in quelli di Doriana e Edoardo Coen ed Alessio Lapice saranno i figli Matteo e Simone.

La trama di Luna Park

Ci troviamo nella Roma degli anni ’60 quando è la Dolce Vita a farla da padrona. Una giovane giostraia ed una ragazza della Roma per bene si incontrano e così anche le loro famiglie sono costrette a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro. Nel Luna Park si alternano e si intrecciano i destini di diverse generazioni tra intrighi, segreti e nuovi amori.

Ed a te piace questo genere di serie tv? Seguirai Luna Park? Ti aspettiamo nei commenti!