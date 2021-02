Il processo ai Chicago 7 è un film di Aaron Sorkin che narra di una storia realmente avvenuta nel 1968 quando un gruppo di attivisti si recano a Chicago per protestare contro la guerra in Vietman. Inizialmente si tratta di manifestazioni pacifiche, ma poi vi è lo scontro con la polizia ed il governo americano accusa i capi degli attivisti di aver incitato gli altri alla sommossa. Il processo si è concluso il 18 febbraio 1970.

Un capolavoro che è in lizza per gli Oscar 2021 e che è possibile trovare sulla piattaforma Netflix dall’ottobre 2020. Eppure il colosso dello streaming ha deciso di renderlo visibile a tutti. In che modo? Affidando il film Il processo ai Chicago 7 alla piattaforma di Youtube per quarantotto ore, a partire da oggi, venerdì 19 febbraio, in occasione dell’anniversario della sentenza pronunciata nei confronti dei manifestanti contro la guerra in Vietman.

Il processo ai Chicago 7 film di Netflix

Il film sarà disponibile in lingua originale, ma sarà possibile attivare i sottotitoli nella lingua che si preferisce. Un’ottima pubblicità in vista degli Oscar. D’altronde ricordiamo che il film è già candidato ai Golden Globe. Nel cast troviamo gli attori Sacha Baron Cohen come Abbie Hoffman, Eddie Redmayne come Tom Hayden, Frank Langella come Julius Hoffman e Michael Keaton come Ramsey Clark.

