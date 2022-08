Solo pochi giorni fa, Netflix ha subito un colpo basso ed ha visto il suo diretto avversario Disney + superarlo nel numero di abbonati. Purtroppo sappiamo che la piattaforma di streaming ha subito un brusco calo lo scorso aprile perdendo, in poco tempo, oltre 200mila abbonati.

Per questo motivo, sta cercando di correre ai ripari per poter avere un nuovo pubblico ed, al tempo stesso, non perdere quello di sempre puntando su titoli che vanno forte, ma anche su argomenti che possono interessare i telespettatori. Senza ombra di dubbio, uno degli argomenti che attira maggiormente la curiosità del pubblico è la vita delle famiglie reali. È sufficiente pensare al successo mondiale di The Crown che ci ha permesso di avvicinarci alla vita della famiglia reale inglese ed ai loro momenti difficili. Un altro personaggio molto amato da sempre è, senza dubbio, quello di Sissi. L’imperatrice d’Austria, grazie alla sua vita fuori dal comune nonostante il suo ruolo, è riuscita ad appassionare generazioni intere. E così è in arrivo su Netflix la serie tv originale tedesca dal titolo L’Imperatrice che ci racconta dell’Austria dell’800 dove la ribelle Sissi e l’imperatore Francesco Giuseppe vivono una storia d’amore intensa tra obblighi, intrighi e lotte di potere alla corte viennese. La serie tv, creata da Katharina Eyssen, vede Devrim Lingnau vestire i panni di Sissi, mentre Philip Froissant sarà Franz. Il resto del cast, invece, include Melika Foroutan, Johannes Nussbaum, Elisa Schlott, Jördis Triebel, Almila Bagriacik e Wiebke Puls. L’Imperatrice farà il suo debutto su Netflix il prossimo 29 settembre. Nel frattempo è stato reso pubblico il trailer ufficiale che ci permette di dare un’occhiata a quello che ci aspetterà da questa serie tv. Al momento sappiamo che la prima stagione sarà composta da sei episodi e se il riscontro da parte del pubblico sarà buono allora arriverà anche il secondo capitolo.

Devrim Lingnau e Philip Froissant nei panni di Sissi e Franz nella serie tv L’Imperatrice

La sinossi de L’Imperatrice

Quando la ribelle Elisabetta (“Sissi”) incontra l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, l’amore inebriante della giovane coppia stravolge completamente la gerarchia di potere presso la corte viennese. Dopo il matrimonio la giovane imperatrice deve farsi valere non solo nei confronti della suocera Sofia, sovrana assetata di potere, ma anche con il cognato Maxi, che desidera il trono (e anche Sissi). Mentre le truppe nemiche si assembrano al confine dell’impero asburgico, i viennesi si ribellano contro l’imperatore. Elisabetta deve scoprire di chi si può fidare e qual è il prezzo da pagare per essere una vera imperatrice e un esempio di speranza per il popolo. Ci vorrà un po’ di tempo, ma Sissi riuscirà a fare breccia nel cuore del popolo austriaco e non solo, conquistando tutta la nazione.

Il trailer de L’Imperatrice

Il trailer ufficiale de L’Imperatrice inizia con Sissi nei panni reali, mentre le viene detto che lei non sarà mai una vera imperatrice, ma solo la rovina dell’imperatore Francesco Giuseppe. Netflix promette di raccontare la storia di una leggenda con Sissi che vuole decidere della sua vita, prendere le sue decisioni. Ci saranno momenti della loro vita quotidiana, ma anche del loro amore con dichiarazioni forti da parte di Franz che afferma come Sissi sia la donna di cui ha bisogno, mentre sua madre crede che sia solo un gioco. In realtà, Francesco Giuseppe rivela che Sissi gli ha ricordato il ragazzo che era prima di diventare imperatore. I due si fanno una promessa “Ce la faremo, insieme” con Sissi che, nel frattempo, diventa molto amata dal popolo.

