Netflix continua ad andare avanti ed a seguire il suo obiettivo: quello di riuscire a vincere la concorrenza dei suoi diretti rivali quali Disney+ ed Amazon Prime Video. Per farlo ha deciso di dedicarsi a produzioni originali, ma soprattutto a titoli che sono in grado di attirare l’attenzione del pubblico.

Non è certo un mistero che una delle serie tv più amate di Netflix è stata Vis a Vis, una serie tv dove si parla della vita in un carcere femminile. Probabilmente perché dà l’opportunità di conoscere un mondo che altrimenti sarebbe difficile conoscere e quindi ha attirato l’interesse dei telespettatori. Per questo motivo Netflix è pronto per puntare su Baruca, una nuova miniserie spagnola sulla falsa riga di Vis a Vis. A differenza della serie televisiva più famosa, però, qui si parlerà di una sola notte, precisamente quella della vigilia di Natale quando va in scena una violenta aggressione nella prigione di Monte Baruca che ospita detenuti affetti da problemi psichiatrici.

La miniserie, o meglio l’action drama, sarà composta da sei episodi ed è stata creata da Victor Sierra e Xose Morais, mentre sarà diretta da Patriscar Pedraza, Lluis Quilez e Daniel Albaladejo. Nel cast troviamo attori come: Luis Callejo, Alberto Ammann, José Luis Garcia Perez, Roberto Alamo, Cecilia Freire, Barbara Goenaga e Laila Manzanares. Le riprese di Baruca sono iniziate in questi giorni a Madrid e sul piccolo schermo dovremmo vederla entro la fine del 2021 o, al più tardi, ad inizio 2022. Racconta la storia di un gruppo di uomini armati che circondano il complesso ed interrompono ogni comunicazione con l’esterno. Il loro obiettivo? Quello di catturare Simon Lago, pericoloso serial killer, ma il direttore della prigione non è d’accordo. Netflix, a tal proposito, ha annunciato l’arrivo di una nuova serie con le seguenti parole:

“È il 24 dicembre e inizia a fare buio. Un gruppo di uomini armati circonda il complesso del carcere e interrompe le comunicazioni con il mondo esterno. Il loro obiettivo: catturare Simón Lago (Luis Callejo), un pericoloso serial killer. Se le guardie lo consegnano, l’assalto finirà in pochi minuti. Ma Hugo (Alberto Ammann), il direttore del carcere, si rifiuta di obbedire e si prepara a resistere all’attacco. Il suo unico aiuto saranno alcuni funzionari sotto il tuo comando e… gli stessi detenuti psichiatrici. Inizia una lunga notte di assedio e violenza per Hugo e la sua gente che, inconsapevolmente, sono diventati l’ultimo ostacolo in una cospirazione guidata da un gruppo di uomini molto potenti. Sei episodi. Una notte.”

Ed a te piace questo genere di serie tv? Hai seguito Vis a Vis? Ti aspettiamo nei commenti!