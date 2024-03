È uscita di recente su Netflix la nuova serie The Gentlemen, una nuova serie drammatica che promette di fare appassionare diversi nuovi spettatori.

Il cast

Il cast vede come protagonisti diversi attori di origine britannica. Tra i volti più noti spicca certamente quello di Kaya Scodelario, la quale ha recitato in diversi cult come Maze Runner e Pirati dei Caraibi. Tra gli altri protagonisti si registra la presenza anche di Theo James e di Daniel Ings di Lovesick.Uno dei più celebri partecipanti è sicuramente Giancarlo Esposito -attore Statunitense naturalizzato Italiano in virtù delle sue origini- il quale ha recitato in diverse serie TV di cartello come Breaking Bad o The Mandarolian.

Trailer

Il trailer propone diversi ambienti tutti tra di loro connessi magistralmente. Lo scenario sembra comunque essere quell’Inghilterra fredda e grigia, nobile ed aristocratica che tanto ha contraddistinto l’epopea romantica. Certo, ovviamente anche altri luoghi vengono proposti allo spettatore con maestria, offrendo uno scenario ricco e dinamico.Dalle battute e dagli scambi si intuisce pure quello che sarà l’intero arco narrativo della Serie, ponendo, ovviamente, un forte accento specialmente sulla ben impostata ironia.

Trama

Dalla sinossi offerta da Netflix, la trama non pare distanziarsi troppo dai classici standard. Una famiglia ducale desidera mantenere la sua sovranità sul territorio, scontrandosi ferocemente con i nemici che hanno l’intenzione di spodestarla. A rigor di logica, allora, non ci si aspetta nulla di nuovo.Sicuramente, però, alcune scene adrenaliniche osservate nel trailer lasciano, senza ombra di dubbio, ben sperare.

La fonte di ispirazione

The Gentlemen è una serie TV tratta dall’omonimo film uscito nel 2019 di Guy Ritchie. Quest’ultimo è, peraltro, il regista anche della serie TV.