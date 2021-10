Ci siamo, manca davvero poco e la terza stagione di You farà il suo debutto: è attesa per domani, venerdì 15 ottobre, su Netflix ed ancora una volta la piattaforma di streaming ha deciso di rinnovare una serie tv ancora prima del debutto della nuova stagione (come è successo con Summertime o Bridgerton per esempio) proprio perché si è sicuri che sarà l’ennesimo successo.

D’altronde non è un mistero il fatto che You sia una serie tv molto amata grazie alla sua trama avvincente e particolare con al centro Joe Golberg (l’attore Penn Badgley), libraio di New York che nella prima stagione si innamora ossessivamente della cliente Guinevere Beck (l’attrice Elizabeth Lail), mentre nella seconda stagione vive un’intensa storia d’amore con Love Quinn (l’attrice Victoria Pedretti). La terza stagione sarà composta da dieci episodi che promettono colpi di scena e novità. Nel frattempo si è già al lavoro per la quarta stagione.

La piattaforma Netflix

Ovviamente non ci è dato sapere cosa succederà perché ancora non abbiamo visto il terzo capitolo. Una cosa è certa però, You 4 non arriverà sulla piattaforma streaming prima della metà del 2022 e sembra essere sicura la presenza dell’attore Penn Badgley che si conferma, così, il protagonista dell’avvincente serie tv. Non ci resta altro che aspettare domani e vedere cosa ci riserverà la terza stagione e poi aspettare con ansia le prime notizie riguardo la quarta stagione di You che, sicuramente, ci stupirà.

E tu sei un fan di You? Sei pronto domani per vedere la nuova stagione? Ti aspettiamo nei commenti!