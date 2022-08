Chi ha visto il simpaticissimo film “Little miss sunshine” sicuramente si ricorderà dell’iconica canzone presente sul finale, ad accompagnare il ballo della piccola Olive in occasione dello show per celebrare la nuova piccola miss California.

La canzone in questione è “Superfreak” di Rick James, ma oggi non siamo qui per parlare di essa, bensì… di una canzone che ne contiene un campionamento.

Ci stiamo riferendo al nuovo brano dell’iconica Nicki Minaj, uscito lo scorso venerdì 12 agosto 2022: si chiama “Super Freaky” (e già da qui si può notare il rimando alla precedentemente citata canzone di James) ed è un’anticipazione del nuovo album della rapper, che verrà da lei presentato ai prossimi MTV Video Music Awards, che si terranno il 28 agosto.

Significato di “Super Freaky”

“Super Freaky” è un brano in cui Nicki Minaj vanta apertamente e in modo estremamente esplicito le proprie abilità amatorie con gli uomini, dei quali sa benissimo come infiammare gli animi, senza temere alcuna competizione con altre donne, in quanto lei sa di essere superiore a chiunque.

Traduzione di “Super Freaky”

[Intro: Rick James & Nicki Minaj]

Lei è a posto

Quella ragazza è a posto con me, sì

Ayo (Hey, hey, hey, hey, hey)

[Pre-Ritornello: Nicki Minaj]

Posso leccarlo, posso cavalcarlo mentre scivoli e scivoli

Posso fare tutti quei piccoli trucchi e tenerlo dentro

Puoi colpirlo, puoi stringerlo, puoi scendere e baciarlo

E ogni volta che mi lascia, mi dice sempre che gli manca.



[Ritornello: Nicki Minaj & Rick James]

Vuole una F-R-E-A-K (ragazza stramba)

F-R-E-A-K (ragazza stramba)

A-K, A-K, A-K

E-A-K (Ragazza stramba)

F-R-E-A-K (Ragazza stramba)

[Verso 1: Nicki Minaj]

Una cosa su di me: sono la più cattiva che esista

Lui sa che la cagna più bella non è arrivata prima del mio arrivo

Non lascio che le sgualdrine mi prendano, mi fotto l’uomo se ci provano

Ho un viso da principessa, un corpo da killer, una mente da samurai

Non possono essere Nicki, sono così stupide, rido solo quando ci provano

Un bikini perizoma su per il sedere, penso che andrò a fare un tuffo

La sua ex cagna si è messa contro di me, ma non è sopravvissuta

Sulle domande scrivo “pressione” perché è quello che applico (Brr)

P-P-P-Pressione applicata, non posso fare sesso con un ragazzo normale

Più bagnata degli ombrelli e più appiccicosa della torta di mele

[Pre-Ritornello: Nicki Minaj]

Posso leccarlo, posso cavalcarlo mentre scivoli e scivoli

Posso fare tutti quei piccoli trucchi e tenerlo dentro

Puoi colpirlo, afferrarlo, andare giù e baciarlo

E ogni volta che mi lascia, mi dice sempre che gli manca.

[Ritornello: Nicki Minaj & Rick James]

Vuole una F-R-E-A-K (ragazza stramba)

F-R-E-A-K (ragazza stramba)

A-K, A-K, A-K

E-A-K (ragazza stramba)

F-R-E-A-K (ragazza stramba)



[Verso 2: Nicki Minaj]

Perché, che diavolo? Questa non è una Chanel nera personalizzata?

Tipo, che cavolo? Non è Burberry marrone personalizzato

Ha detto: “Potresti tirarla indietro mentre tocchi terra?”.

Poi ha detto: “Quella figa fa le fusa?”. Io ho detto: “Sì, miagola”.

Aspettate, ragazzi, non c’è bisogno che vi alziate

Non c’è nemmeno bisogno di fare un doppio tap, basta scorrere

Tenete queste cagne sulle punte come Manolo

State attente quando passo

Oh, woah, sgualdrina elegante con un bagliore da sgualdrina

Se non è grande, allora non succhierò

Ambarabà, ciccì, ciccì, ciccì, ciccì

Che diavolo è il tè? Ho appena fatto una G. (Andiamo)

Gli ho fatto dire “Uh”, basta chiedere a Master P

La palla è così forte che mi sono inginocchiata

Portami Rocky al più presto, nero, parola di Rih

[Ponte: Nicki Minaj]

Freak

F-F-Freak

Una ragazza stramba, una ragazza stramba

[Pre-Ritornello: Nicki Minaj]

Posso leccarlo, posso cavalcarlo mentre scivola e scivola

Posso fare tutti quei piccoli trucchi e tenerlo dentro

Puoi colpirlo, afferrarlo, andare giù e baciarlo

E ogni volta che mi lascia, mi dice sempre che gli manca.



[Ritornello: Nicki Minaj & Rick James]

Vuole una F-R-E-A-K (ragazza stramba)

F-R-E-A-K (ragazza stramba)

A-K, A-K, A-K

E-A-K (ragazza stramba)

F-R-E-A-K (Ragazza stramba).

Avete già ascoltato questa canzone? Vi è piaciuta? Ditecelo nei commenti!