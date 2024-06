Nicolas Bonazzi è un cantante nato a Bologna nel 1982. Fin dalla più tenera età si appassiona di arte, di musica e di canto tanto che a 14 anni inizia a suonare la chitarra, mentre a 17 anni ha il suo debutto nei vari locali bolognesi dove si esibisce dapprima con una band e poi da solista con diverse cover.

Nel frattempo, però, si ottiene in Scienze della Comunicazione senza dimenticare il suo primo e vero amore, la musica. Nel 2008 grazie al maestro Celso Valli riesce a far diventare questa sua passione un vero e proprio lavoro. Voce di brani come Dirsi che è normale, Con ogni fibra, L’ultimo giorno del mondo, Pelle su pelle fino a Due nuvole e La mia Cyclette per citarne alcuni. Ed oggi Nicolas Bonazzi è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 31 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo In Orbita che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

ll cantante Nicolas Bonazzi

Il significato di In Orbita

In Orbita, il nuovo singolo di Nicolas Bonazzi, ci fa capire che in un’epoca come quella in cui viviamo dove la disgregazione umana è all’ordine del giorno, esiste solo una legge alla quale è necessario obbedire, ovvero la legge universale dell’amore. A proposito della canzone, il cantante bolognese afferma che: