Nicolas Cage ha dichiarato che ha intenzione di ritirarsi dalla recitazione cinematografica e che ha “forse altri tre o quattro film” da fare prima di spostare la sua attenzione sulla tv.

In un’intervista con Uproxx , Cage ha detto:

“Sento di aver, a questo punto, dopo 45 anni che faccio questo e oltre 100 film, praticamente detto quello che avevo da dire con il cinema. E vorrei partire con una nota alta e dire: ‘Adios’.”

Ha aggiunto: “Penso che dovrò fare forse altri tre o quattro film prima di poterci arrivare, e poi spero di cambiare formato e trovare qualche altro modo di esprimere la mia recitazione”.

Cage ha suggerito che gli sarebbe piaciuto che Dream Scenario, la commedia fantasy ben recensita in cui interpreta un accademico che inizia ad apparire nei sogni degli altri, fosse stato il suo ultimo film, ma che ha “altri contratti che [deve] stipulare”.

Nicolas Cage e i progetti in tv

Tuttavia, Cage ha suggerito che ora è “molto interessato allo streaming immersivo con la televisione a episodi” ed è rimasto particolarmente colpito dall’acclamata serie TV Breaking Bad .

Cage ha detto: “Ho visto cose che si possono fare ora con i personaggi e con il tempo che hanno a disposizione per esprimersi. Ho visto Bryan Cranston fissare una valigia per un’ora in un episodio di Breaking Bad. Non abbiamo tempo per farlo in un lungometraggio, quindi forse la televisione è il prossimo passo migliore per me”.

Cage, che ha recitato in film fin dai primi anni ’80, con il suo primo ruolo sul grande schermo nella commedia per adolescenti “Fast Times at Ridgemont High”, ha anche suggerito che fattori personali giocassero un ruolo nel suo pensiero.

“Voglio trascorrere del tempo di qualità con la mia famiglia… Ciò che è importante sono i miei figli e ho una bambina. E se riesco a trovare uno spettacolo a episodi da fare che rimanga in un posto da cui non devo continuare ad andarmene, possiamo stare tutti insieme. Questo, a livello personale, sarebbe fantastico”.

