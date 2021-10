Il 15 ottobre scorso Ultimo ha lanciato il suo primo singolo dal titolo Niente estratto dal suo nuovo album intitolato Solo. Il 25enne cantautore romano Niccolò Moriconi, che ha vinto il Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Il ballo delle incertezze ed è arrivato secondo a Sanremo 2019 con il brano I tuoi particolari, ha parlato del suo nuovo singolo e anche del suo album di inediti su Twitch.

Qual è il significato di Niente?

Niente è un brano molto importante dal punto di vista del sound che vuole comunicare la rabbia e l’apatia che ha provato durante il primo periodo di pandemia di Covid-19. “Durante il primo periodo del 2020 – ha dichiarato Ultimo -, son tornato da Los Angeles. Sono stato in un periodo in cui non provavo sensazioni. In questa canzone volevo far raccontare l’angoscia e la rabbia che provavo”. È la fine tormentata e apatica di una lunga storia d’amore che, come sempre, poi fa riflettere anche su altro.

Ultimo in copertina sul suo nuovo album – Foto: Facebook

Il video del brano musicale Niente è stato prodotto da Maestro Production ed è stato diretto dagli YouNuts!, il duo di registi romani, composto da Antonio Usbergo & Niccolò Celaia, entrambi classe ’86.

Il testo di Niente di Ultimo

E’ che da tempo non so dove andare

Provo ad urlare ma non ho più voce

Tu dici “Dai si può ricominciare”

Ma io non ho da offrirti più parole

Sì, è vero tu mi incanti anche se non mi parli

Ma il sole è spento e non lo vedo più da queste parti

Sì, è vero avevo detto che sarà per sempre

E’ triste ma

Quando mi abbracci non sento più niente

Quando mi siedo sopra il tetto del mondo

Mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo

di questo stupido e fragile, il mio disonesto bicchiere

che bevo per mandare giù la parte mia che non si vede

Tu parli sempre di tutto ma non hai mai una ragione

Io che sto zitto e subisco, penso a un futuro migliore

Certo che cosa ti pensi, che io sia felice

Non vedi che uso il sorriso per mascherare le ferite

Io sono il solito str0nzo che parla sempre di sé

ma lo faccio perché tu non veda la parte vera di me

Per questo guardami bene che adesso cala il sipario

Se la gente s’aprisse non esisterebbe il teatro

Sarà che devo mentire, mostrare ciò che non sono

Vorrei riuscire ad amare eppure io non mi emoziono

Perché sognare mi ha reso una nuvole con i piedi

Per questo siamo vicini ma con diversi pensieri

E’ che da tempo non so dove andare

Provo ad urlare ma non ho più voce

Tu dici “Dai si può ricominciare”

Ma io non ho da offrirti più parole

Sì, è vero tu mi incanti anche se non mi parli

Ma il sole è spento e non lo vedo più da queste parti

Sì, è vero avevo detto che sarà per sempre

E’ triste ma

Quando mi abbracci non sento più niente

Quando mi abbracci non sento più niente

Vedi che non ci riesco non sento la stessa emozione di prima

Sento che parlo ma il corpo è diverso e vedo persone che aspettano in fila

Sono lì fuori che aspettano tutti, gridano il nome che ho scelto anni fa

Ma il mio non è un nome d’arte è il nome che ha scelto quel giorno per me la realtà

Io che vivevo la vita, là dentro a un parcheggio, passavo le ore a parlare coi sogni dentro me stesso

Adesso guardo allo specchio vedo la stessa persona

Poi esco fuori di casa poi qualcosa in me non funziona

La rabbia che avevo vive tutta dentro questa mia canzone

La vita è un giro di giostra che inverte la direzione

Poi il mondo è un posto sbagliato con le giuste intenzione ma io sono quello che ho amato

Io sono le mie canzoni

E’ che da tempo non so dove andare

Provo ad urlare ma non ho più voce

Tu dici “Dai si può ricominciare”

Ma io non ho da offrirti più parole

Sì, è vero tu mi incanti anche se non mi parli

Ma il sole è spento e non lo vedo più da queste parti

Sì, è vero avevo detto che sarà per sempre

E’ triste ma

Quando mi abbracci non sento più niente

Quando mi abbracci non sento più niente

E’ triste ma

Quando mi abbracci non sento più niente.