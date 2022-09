Esce oggi, Venerdì 16 Settembre “Blessed” il nuovo singolo del produttore discografico e disc jockey di Luca Pace, in arte Night Skinny in collaborazione con Madame, Drast, thasup, Rkomi e Ariete tratto dal nuovo album “Botox”.

All’interno dell’album, tra i nomi di spicco del panorama musicale italiano ci sono anche tanti artisti rivelazione degli ultimi anni e nuove leve, in tanti, infatti, hanno risposto alla chiamata di Night Skinny per l’ultimo capitolo della sua trilogia di producer.

All’interno del progetto, infatti, troviamo in ordine di annuncio: Guè, Madame, Baby Gang, Mahmood, Luchè, Coez, Ernia, Paky, anice, Ketama126, Gazzelle, Vettosi, Rkomi, Ariete, J Lord, Jake La Furia, Pyrex, VillaBanks, Noyz Narcos, Fabri Fibra, Drast, Ghali, 2Rari, Tedua, Tony Effe, Lazza, Gaia, Franco126, Shiva, BNKR44, Geolier, Salmo, Elisa, Carl Brave, MamboLosco, Coco, Bresh e thasup.

L’album è il frutto di un anno e mezzo di lavoro, un mix di generi ed influenze. Un concept distopico che ruota attorno alla proteina neurotossica che si può trovare ovunque, non solo come materiale per modificare il proprio aspetto a “piacimento”.

Il botox si è infiltrato anche nel rap game, dove tutti i rapper vogliono in qualche modo dopare o distorcere la loro realtà. Così il botox entra nella società, dove l’essere umano cerca costantemente nuovi modi per cambiare le apparenze, dai filtri social alle dipendenze.

Il significato di “Blessed” di Night Skinny

Il brano è nato dalla collaborazione tra Night Skinny, Madame, thasup, Ariete e Rkomi e racconta le personali sensazioni di ciascuno di loro.

Gli artisti si descrivono tra vizi venali, divertimento sfrenato ma anche con il desiderio di vivere la vita al massimo e quella sensazione di sentirsi “benedetti”, per motivi diversi ma con la stessa identica sensazione di benessere comune.

Il testo di “Blessed” di Night Skinny

Blessed per ogni mio fratello e

Blessed per ogni euro che spendo e

Nel chill con tutti i miei vizi, i calici in vista

E qualcuno nel mio letto a fare sex, sex

Ah, feeling blessed

Io e il mio amico un tempo ci spaccavamo le Tennent’s

Ora che ho intorno gente che non so come si chiama

Giro rotto per strada e non torno da un mese a casa, ma fa niente

Sto in giro che ho voglia di vivere

Faccio un casino, ma dopo scoppio a ridere, ci pеnso ed è

Uh uh-uh, proprio come se, uh uh-uh

Fossi ancora un bambino chе ha voglia di vivere, fino al mattino

Per strada a riscoprire ogni mio limite

Uh uh-uh, sono fuori di me, uh uh-uh

E siamo bravi a fare il panico, panico, panico

A ritornare a casa sempre insieme alla luna (Insieme alla luna)

Ma non ci manca niente (Non ci manca niente)

Quindi I’m feeling blessed (Feeling blessed)

E ieri ho fatto il panico, panico, panico (Panico)

Ed ho bevuto fino a farti avere paura (Paura)

Ma tanto c’è la mia gente (Tanto c’è la mia gente)

Quindi I’m feeling blessed (Feeling blessed)

Blessed per ognuno che mi sta accanto

Non scrivo più a quella perché ho già bisogno di altro

Ma comunque rimango

Con gli stessi cinque chiusi in un parcheggio in piena notte a fare

Qualche danno, baby, stiamo evitando ‘sti miei mayday

Quando non lo siamo ma diciamo che è okay

O forse son solo io e tu lo sei

Uh-uh, uh-uh, non so più ciò che mi rianima quando mi

Uh, quando mi sento troppo giù

Mi dicono: “C’hai troppo animo, animo, animo”

“Dovresti far le cose senza pensarci più, fra’”

Ma sono nel mio mood, non mi frega del tuo

E siamo bravi a fare il panico, panico, panico

A ritornare a casa sempre insieme alla luna (Insieme alla luna)

Ma non ci manca niente (Non ci manca niente)

Quindi I’m feeling blessed (Feeling blessed)

E ieri ho fatto il panico, panico, panico (Panico)

Ed ho bevuto fino a farti avere paura (Paura)

Ma tanto c’è la mia gente (Tanto c’è la mia gente)

Quindi I’m feeling blessed (Feeling blessed)

Dormo in letti diversi da due mesi

Sto molto meglio, credimi

E questa notte esco e torno a casa che (Uh-uh)

Sono fuori di me (Uh-uh)

Sono fuori di me

Anfetamine, mille idee che neanche Steven Spielberg

Stasera sto a Parigi, nessuno fermi il film

Vogliono tutti fare questa vita, amore, questa è vita

Sono fuori di me

Anfetamine, mille idee che neanche Steven Spielberg

Stasera sto a Parigi, nessuno fermi il film

Vogliono tutti fare questa vita, amore, questa è vita

