Nikka Costa è una cantante degli Stati Uniti classe 1972. Figlia d’arte di Don Costa e di Terry Ray, è cresciuta immersa nel mondo della musica ed ha sviluppato, fin dalla più tenera età, una forte passione per tutto questo.

E’ sufficiente pensare che il suo primo singolo lo ha inciso a soli 5 anni fino a quando, a 9 anni, ha duettato con Frank Sinatra alla Casa Bianca ed, in breve tempo, è diventata nota come attrice-bambina. Nel 1981 inizia ufficialmente la sua carriera da artista con il brano (Out Here) On My Own che, in breve tempo, è diventato un successo a livello mondiale. Voce di brani come First Love, So Have I For You, Stuck To You, Fooled Ya Baby, Tomorrow fino a Till I Get You e I Believe in Fairy Tales per citarne alcuni. Ed oggi Nikka Costa è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 15 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Dirty Disco che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il singolo anticipa l’uscita dell’omonimo album, atteso per il 7 giugno.

La cantante Nikka Costa

Il significato di Dirty Disco

Dirty Disco, il nuovo singolo di Nikka Costa, segna il ritorno dell’artista dopo ben sei anni di silenzio. Dirty Disco è una canzone che parla di un posto dove chiunque può andare e può essere se stesso facendo sventolare la propria bandiera. Un posto dove nessuno ti guarda e nessuno ti giudica perché a nessuno importa chi sei o cosa stai facendo. A tal proposito, la cantautrice rivela che:

“Dirty Disco racconta il luogo per celebrare la propria unicità. E’ un luogo dove nessuno ti guarda, a nessuno importa cosa stai facendo o cosa ti piace. Potrebbe essere un disco club, un altro pianeta, uno stato mentale o una vibrazione. E’ dark e scintillante, è blu e viola. Ruvido, grezzo e sexy. E’ proprio quello che vuoi tu”.

