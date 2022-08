Noah Schnapp è un attore di New York classe 2004. Ancora non è maggiorenne eppure ha già raggiunto il successo a livello mondiale grazie a Stranger Things, la serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2016 dove veste i panni di Will Byers, ma è stato anche colui che ha dato la voce a Charlie Brown nel film di animazione Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts ed ha interpretato Roger Donovan ne Il ponte delle spie di Steven Spielberg.

Una carriera degna di nota che potrebbe benissimo permettergli, nonostante la giovane età, di vivere di rendita. È sufficiente pensare che solo per Stranger Things l’attore avrebbe guadagnato ben 250mila dollari a puntata. Senza dubbio un bel bottino per un diciassettenne, ma nonostante questo Noah Schnapp non si è montato la testa ed in estate ha deciso di continuare a lavorare come faceva prima di diventare famoso. No, dimenticatevi il lavoro di attore, per quello è necessario aspettare che inizino le riprese della quinta stagione di Stranger Things. In questi caldi mesi, infatti, Noah Schnapp sta facendo il bagnino ed è lui stesso ad averlo rivelato durante un’intervista con Flaunt Magazine. Ovviamente non è stata resa nota la piscina dove lavora altrimenti sarebbe presa d’assalto dai fan, ma tuttavia l’attore afferma di non annoiarsi assolutamente a fare questo lavoro e che per lui si tratta più di un piacere che di un dovere:

“Semplicemente è una cosa tanto per divertirsi. Voglio continuare a crescere con una vita normale, con amici normali e con cose al di fuori della serie, che mi hanno sempre tenuto con i piedi per terra”.

Noah Schnapp nei panni di Will Byers in Stanger Things

Ma le sorprese non finiscono qui e ci confermano che Noah Schnapp è un attore fuori dal comune. Pochi mesi fa, infatti, si è diplomato ed ora ha deciso di iscriversi all’Università. A differenza di molti suoi colleghi che lasciano da parte gli studi per il lavoro, lui non ne ha voluto sapere ed è riuscito ad entrare nella prestigiosa University of Pennsylvania nella facoltà di economia perché:

“Avevo pensato di laurearmi in recitazione o in cinematografia, ma recitare diventava una cosa ripetitiva e volevo provare qualcosa di nuovo. Ho pensato che avrebbe avuto più senso fare qualcosa di diverso. E gli affari sono la prossima cosa per me e poi economia per me è abbastanza chiara”.

Ovviamente spazio anche alla serie tv che lo ha reso famoso a livello mondiale, soprattutto ora che si avvicina la fine di Stranger Things. Per l’attore statunitense ci sarà spazio per le lezioni in aula, ma anche per studiare e preparare gli esami:

“È pazzesco che presto tutto sarà finito. È un franchise così grande che non finirà mai davvero. Ci saranno sempre spin off o altro. Non so, magari farò film con Milly in futuro. Possiamo aspettarci di tutto in futuro”.

E tu sei un fan di Noah Schnapp? Cosa ne pensi di questa sua decisione di continuare a fare il bagnino in estate nonostante il successo? Ti aspettiamo nei commenti!