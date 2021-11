Dopo l’allegria scanzonata di Makumba, Noemi decide di portare alla luce una canzone più intima e introspettiva dal titolo Guardare giù, una canzone potente che arriva dritta allo stomaco con forza.

Ci sono tanti punti di forza in Guardare giù, in primis (e non ci sorprende) la potente voce di Noemi, che durante la durata del brano ci trasporta in un saliscendi vocale da brividi. Ma non manca nemmeno la potenza di un testo che merita davvero molto. Scritto dal giovane autore Alessandro La Cava Guardare giù ha davvero un testo bellissimo, che merita tutta la nostra attenzione.

Il significato del testo di Guardare giù di Noemi

Nel testo di Guardare giù a parlare è una donna alle prese con le difficoltà della sua relazione, ma che sa affrontare le sue insicurezze con consapevolezza, che sa guardare in faccia i problemi senza farsi sopraffare dalle emozioni, o meglio, che riesce a guardare le emozioni dritte negli occhi.

Il titolo ci parla infatti, ci suggerisce, il Guardare giù, quello che la donna del testo fa nel soffermarsi sull’abisso di incertezze, col le gambe a penzoloni su una corda. Insomma, il coraggio e la lucidità di guardare in faccia alla realtà, alle difficoltà e ai propri turbini interiori. Un ritratto di donna molto originale, che traspare chiaramente dalle parole del testo.

Ecco come Noemi ha descritto Guardare giù:

E’ una canzone a cui sono molto legata e che non vedo l’ora possiate ascoltare. Una canzone che parla di consapevolezza e coraggio. Una canzone che trovo universale e che spero possa esservi d’ispirazione per guardare giù quando siete in bilico così da affrontare le vostre paure.

Molte volte mi sono sentita in equilibrio su una corda tesa; mi è capitato di cadere, di sbagliare, di cedere alle emozioni e alle mie paure. Questo mi ha fatto sentire spaventata e confusa tanto che vivere o morire era la stessa cosa. Oggi l’equilibrio mi fa sentire viva. Come un’equilibrista vado avanti e non ho paura di guardare giù, di guardare indietro, di abbracciare e perdonare i miei errori. Volevo raccontare una storia, la mia storia. Noemi

Una canzone molto bella, con un testo davvero riuscito.

E tu cosa ne pensi di Guardare giù di Noemi? Lascia un commento per farcelo sapere.