Arriva oggi in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Blanco dal titolo Finché non mi seppelliscono, tratto dall’album Blu Celeste, già certificato doppio platino. Una canzone che è già un successo, dal momento che è disco d’oro e conta oltre 15 milioni di stream sulle piattaforme online e 4 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dell’intero album Finché non mi seppelliscono è la canzone più ritmata e uptempo, che ci regala un Blanco ruvido e acerbo, che non è ancora etichettabile in un genere preciso, dal momento che, forse proprio per la sua giovane età, si muove disinvolto in generi vari e diversi.

Il significato del testo di Finché non mi seppelliscono di Blanco

Il testo di Finché non mi seppelliscono, nella sua semplicità, racconta un amore eterno e incondizionato, quello che ti fa guardare la persona amata con gli occhi a cuore, come se fosse il centro dell’intero universo e che ti porterebbe ad accettare tutto dalla vita, come le cose brutte che all’improvviso diventano belle.

Il linguaggio usato da Blanco, nel suo testo, è semplice, ruvido, a svelarci la sua sincerità e la sua giovane età, la limpidezza di un amore appena sbocciato, che traspare parola dopo parola:

Mentre dormivi sul prato

Ogni difetto lo apprezzavo

Anche mi avessi accoltellato

Mi sarebbe piaciuto

[…]

E faccio ah, mentre ti stropicci gli occhi

E faccio ah, mentre gesticoli ancora

No no, non capisci cosa, ti faccio

dipingo il tuo corpo da testo di Finché non mi seppelliscono

Una canzone che canta già tutto il mondo, e che piace anche a noi.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua su Finché non mi seppelliscono di Blanco.