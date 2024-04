Veronica Scopelliti, da tutti noi conosciuta semplicemente come Noemi, è una cantante di Roma classe 1982. Dopo essersi avvicinata ed appassionata alla musica, diventa un volto noto nel 2009 dopo aver partecipato a X Factor. Nonostante non abbia vinto la seconda edizione italiana del talent show è risultata comunque la cantante di maggior successo tanto che ha subito firmato un contratto con la Sony Music.

Con il tempo è diventata una delle cantanti più amate nel nostro paese e non solo. Ha partecipato a ben sette Festival di Sanremo nel 2010 (con il brano Per tutta la vita), nel 2012 (con il brano Sono solo parole), nel 2014 (con il brano Un uomo è un albero e Bagnati dal sole), nel 2016 (con il brano La borsa di una donna), nel 2018 (con il brano Non smettere mai di cercarmi), nel 2021 (con il brano Glicine) e nel 2022 (con il brano Ti amo non lo so dire). Voce di brani come I miei rimedi, Tra vento e aria, Buongiono alla vita, Se non è amore fino a Vuoto a perdere e Il cielo in una stanza per citarne alcuni. Ed oggi Noemi è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 26 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Non ho bisogno di te che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato scritto da Noemi stessa con la collaborazione di Golden Years e di Drast.

La cantante Noemi

Il significato di Non ho bisogno di te

Non ho bisogno di te, il nuovo singolo di Noemi, arriva dopo due anni di assenza della cantautrice dalle scene musicali. Il brano ci racconta di un percorso di auto accettazione e di crescita personale della stessa artista. Noemi vuole invitarci a non accontentarci mai ed a cercare sempre il meglio per noi stessi senza aver paura di rinunciare a ciò che può essere superfluo o nocivo. Possiamo definirlo un inno al coraggio ed alla determinazione dove si vuole sottolineare l’importanza del rinnovamento e dell’evoluzione personale per poter diventare la migliore versione di sé stessi.

Nel frattempo, Noemi è pronta per tornare anche protagonista di concerti live in giro per il nostro paese e non solo. Il suo tour estivo, infatti, inizierà proprio dalla Valposchiavo in Svizzera il 3 maggio per poi proseguire fino a settembre toccando città come Porto Torres, Valledoria, Palermo, Roma, Montesilvano, Livorno, Trasacco, Monti ed Aymavilles.

E tu sei un fan di Noemi? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Non ho bisogno di te? Ti aspettiamo nei commenti!