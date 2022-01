Noemi ci riprova, partecipando per la settima volta al Festival di Sanremo quest’anno, con la canzone Ti amo, non lo so dire, un intenso inedito che ci farà battere il cuore.

Nonostante non sia mai arrivata la primo posto della kermesse canora, Noemi ha portato sul palco dell’Ariston alcune delle canzoni più belle degli ultimi anni. La prima volta a Sanremo per Noemi è stata nel 2010 con la canzone Per tutta la Vita, mentre sicuramente più fortunata è stata la canzone presentata nel 2012 Sono solo parole, che si è posizionata al terzo posto, mentre lo scorso anno la canzone presentata a Sanremo è stata Glicine.

Anche la scorsa estate ha visto Noemi protagonista, grazie al brano fatto in collaborazione con Carl Brave e dal titolo Makumba, una canzone allegra e spensierata. Quale emozioni invece ci porterà Ti amo non lo so dire? Vediamo in tal senso qual è il significato del testo.

Qual è il significato di Ti amo, non lo so dire di Noemi?

Il testo di Ti amo non lo so dire promette bene già dai suoi autori che sono Alessandro La Cava e Mahmood e per questo porta con se un significato davvero molto toccante.

La canzone è stata pensata come un brano elettro-pop ricco però di sfumature e passaggi armonici che rendono perfetta l’orecchiabilità, e che grazie alla potente voce di Noemi riuscirà a toccare le corde più profonde del nostro animo.

Quanto al significato del testo, Noemi, dandosi della stron*a parla a cuore aperto ad una persona speciale, un partner, dichiarandosi però incapace di lasciarsi andare totalmente all’amore, perché sente ancora il bisogno di dedicare del tempo a se stessa. Come recita infatti un estratto del testo:

È tempo di decidere

Ma ho bisogno di tempo per me

Non mi sentirò colpevole

Di accettare i miei difetti dal testo di Ti amo, non lo so dire di Noemi

Sono sicura che Noemi riceverà molti apprezzamenti al Festival di Sanremo 2022, così com’è successo l’anno scorso con Glicine.

E tu cosa ne pensi di Ti amo non lo so dire di Noemi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.