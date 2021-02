Anche in Italia avremo il nostro This Is Us!

Tutto è già pronto per le riprese di NOI, la trasposizione italiana della celebre serie televisiva prodotta da NBC che ha raccolto il favore del pubblico in tutte le sue stagioni la cui messa in onda è cominciata il 20 settembre 2016.

Un successo incredibile fino ad oggi per uno show amatissimo dai fan che sono in attesa dell’ultima stagione.

La serie statunitense – i cui protagonisti principali sono Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz e Justin Hartley (Kevin Pearson) – , racconta le vicende personali di tre fratelli, di cui uno adottivo, nati nello stesso giorno a Pittsburgh, negli Stati Unit. Le loro vite si intrecciano in seguito a imprevedibili e drammatiche circostanze.

Un progetto certamente ambizioso quello che adesso riguarda la produzione italiana, la cui scrittura è stata affidata a Sandro Petraglia – in qualità anche di head writer –, Flaminia Gressi e Michela Straniero. L’adattamento italiano dell’amato show americano è certamente una grande sfida, che bisogna vedere se sarà vinta.

Cosa racconterà il This Is Us all’italiana?

NOI avrà come protagonisti principali gli attori Lino Guanciale e Aurora Ruffino. La fiction, che prenderà a quanto pare solo spunto dalla serie statunitende This Is Us, racconterà la storia di Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli, ovvero Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone), che cercano la propria strada verso la felicità.

NOI, prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction, potrà contare su un cast numeroso e originale in cui figurano, tra gli altri, anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller. La serie originale This Is Us e l’adattamento italiano sono entrambi distribuiti a livello internazionale da Disney Media and Entertainment Distribution.

Le riprese di NOI sono iniziate il 15 febbraio e si svolgeranno tra Roma, Milano, Torino e Napoli per 23 settimane. La serie diretta da Luca Ribuoli, dovrebbe andare in onda prossimamente per un totale di 12 episodi da 50 minuti l’uno su Rai1 in sei prime serate.

This Is Us, il cast statunitense

La trama di This Is Us NBC

Nel 1980 Jack e Rebecca sono una coppia di giovani sposi la cui vita si complica inaspettatamente quando lei rimane incinta di tre gemelli. Il giorno del parto plurigemellare, nonché compleanno di Jack, le cose non vanno come sperato e uno dei bambini non sopravvive. Seguendo il suggerimento del dottore che ha gestito il parto, i due neo-genitori decidono tuttavia di adottare un bambino afroamericano abbandonato dal papà naturale nei pressi di una vicina caserma dei vigili del fuoco. Così ritornano a casa comunque con tre figli.

Nel presente, 36 anni dopo, i tre fratelli vivono ormai in diverse città degli Stati Uniti: Kevin è un noto attore televisivo che inizia a non essere pienamente soddisfatto della sua vita mondana andando alla ricerca di un cambiamento professionale e non solo; Kate è la gemella a cui è molto legato, la quale cerca invano di controllare il suo peso; Randall, marito e padre di due figlie, è il loro fratello adottivo che va alla ricerca del proprio padre naturale da cui era stato abbandonato. Quando lo trova, scoprirà che la madre adottiva era da sempre a conoscenza della sua identità.

La trama segue tre linee temporali: le vicende dei tre fratelli adulti nel presente ma anche quelle nel loro passato e in quello dei loro genitori, così come avvenimenti nel futuro.

Le anticipazioni della stagione finale di This Is Us

A quanto rivelato dall’attore Justin Hartley, che nella serie This Is Us interpreta Kevin Pearson, ci sono ancora molti drammi e tanti colpi di scena da svelare mentre è ancora in onda la quinta stagione. In italia i nuovi episodi arriveranno prossimamente su Fox e in streaming su NOW TV, e per il momento è già in programma una sesta stagione che dovrebbe essere quella conclusiva.

Secondo quanto pianificato dal creatore dello show Dan Fogelman, infatti, si è ormai arrivati all’epilogo dello show, a meno che non ci siano cambiamenti dell’ultimo minuto e si decida di continuare nonostante i piani iniziali. Ma non è su questa notizia che si sono concentrate le rivelazioni di Justin Hartley, che non vorrebbe per il momento smettere di interpretare il talentuoso attore Kevin Pearson.

Justin Hartley non ha avuto alcuna remora nel dichiarare che la conclusione della storia dei Pearson sarà assolutamente imprevedibile: