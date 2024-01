Cosa aspettarsi dalle nomination agli Oscar 2024? Ora che si avvicinano le candidature per gli Academy Awards di quest’anno la tensione è alle stelle.

È stato un anno insolitamente forte per i film, il che significa che i membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences hanno dovuto fare alcune scelte difficili prima della chiusura delle votazioni della scorsa settimana.

Nomination Oscar 2024: tra i favoriti “Oppenheimer” e “Barbie”

Ecco cosa potrebbe accadere:

Il colosso formato da “Barbie” e “Oppenheimer” ha dominato il botteghino la scorsa estate e continua ad essere una forza quando si tratta di premi. Entrambi i film hanno avuto ottimi risultati la scorsa settimana, quando le corporazioni di recitazione , regia e produzione hanno pubblicato le loro nomination e i posti per entrambi nella lista dei migliori film sono quasi garantiti.

Per il film biografico “Oppenheimer”, Christopher Nolan è ora il presunto candidato alla regia, ed è molto probabile che anche Cillian Murphy e Robert Downey Jr. siano tra i candidati alla recitazione. Per “Barbie” il quadro è un po’ meno chiaro. Alla regista Greta Gerwig e alla star Margot Robbie è probabile, un posto tra le candidate, mentre a Ryan Gosling dovrebbe essere garantito un posto come attore non protagonista.

“The Holdovers”, la commedia drammatica di Alexander Payne su un insegnante di storia, un cuoco e uno studente costretti a restare in collegio durante le vacanze invernali ha avuto ottimi risultati durante tutta la stagione dei premi. Paul Giamatti e Da’Vine Joy Randolph, che interpretano gli adulti nel campus, hanno già vinto premi importanti per questo potrebbero essere inclusi nelle nomination di martedì, anche in altre categorie.

Molti gli altri premi da assegnare

Le due vincitrici del Golden Globe Lily Gladstone (“Killers of the Flower Moon”) ed Emma Stone (“Poor Things”) sono ottime per la categoria migliore attrice.

Mentre per l’equivalente maschile chi sarà nominato? Oltre a Giamatti e Murphy come miglior attore, si aspettano Bradley Cooper (“Maestro”) e Jeffrey Wright (“American Fiction”). Nelle categorie secondarie, Robert De Niro (“Killers of the Flower Moon”) si unirà probabilmente a Downey e Gosling.

Jodie Foster (“Nyad”), Emily Blunt (“Oppenheimer”) e Danielle Brooks (“Il colore viola”) probabilmente si schiererà accanto a Randolph nella categoria di miglior attrice non protagonista.

Al momento tra le migliori scommesse sul film che si aggiudicherà la statuetta troviamo: “Oppenheimer”, “Barbie” e “Killers of the Flower Moon”. Anche “The Holdovers” e “Poor Things” sono sicuri. E ci sarà anche spazio per l’ambizioso film biografico “Maestro”.

Come miglior film straniero invece uno dei più papabili è il dramma giudiziario francese “ Anatomy of a Fall ” e il dramma sull’Olocausto in lingua tedesca “The Zone of Interest” attireranno l’attenzione del corpo elettorale sempre più internazionale dell’accademia.

E tu cosa ne pensi delle nomination agli Oscar 2024? Lascia un commento!