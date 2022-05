Il rapper Shiva pubblica oggi, il suo nuovo singolo intitolato “Non è easy”, prodotto da FinesseGTB, Adam11 e Daves The Kid.

Per la promozione del brano, Mercoledì 11 Maggio, il rapper ha postato sui suoi social un luogo e un orario: “Via Gian Giacomo Mora, Milano, alle 14:30”. All’appuntamento, a due passi dalle centrali Colonne di San Lorenzo, a Milano, sono accorsi centinaia di ragazzi, entusiasti di vedere da vicino il loro idolo.

L’improvvisata si è rivelata un successo per Andrea Arrigoni, il vero nome del cantante che ha distribuito t-shirt ai tanti fan presenti.

L’esperienza è stata un po’ meno positiva però, da un punto di vista urbanistico, perché la folla di persone ha rallentato l’andamento dei mezzi di trasporto, generando una situazione di traffico difficile da gestire.

Il significato di Non è easy di Shiva

Non è easy di Shiva parla della sua vita e della sua infanzia e di come non sia stato facile vivere a Milano e di come ora sia arrivato al successo. La canzone però ha sollevato subito alcune polemiche e indignazioni per delle frasi presenti nel testo che risultano troppo spinte e volgari.

Non è easy, è uscita accompagnata dal video girato tra Milano, Corsico e Cesano Boscone, in particolare nei quartieri popolari dei due comuni dell’hinterland milanese. I ragazzi che accompagnano il cantante, di Legnano ma residente a Corsico durante la sua adolescenza, sono a bordo di auto di grossa cilindrata e sventolano bandane rosse e si fermano davanti al carcere Beccaria per salutare i detenuti.

Nel video sono state riprese, anche alcune auto della polizia locale, intervenuta perché i cittadini segnalavano disagi sulle strade.

Il testo di Non è easy di Shiva

Faccio “zoom” nella zone, non è easy

Nuovo vroom che fa “vrom” nella city

La tua pussy, le mie song sui siti

Su YouTube.com, .com, .com

Nel mio block siamo al top, siamo busy

E le thot fan le thot sui miei amici

Sul mio neck nuovo chain, è Risivi

Sputo true in questo game, non è easy

Faccio “zoom” nella zone, non è easy

Nuovo vroom che fa “vrom” nella city

La tua pussy, le mie song sui siti

Su YouTube.com, .com, .com

Nel mio block siamo al top, siamo busy

E le thot fan le thot sui miei amici

Sul mio neck nuovo chain, è Risivi

Sputo true in questo game, non è easy

Faccio “zoom” nella zona, non è easy

Parcheggiando quattro SUV, nessuno di questi è leasing

Capo non metterà alcuno in city

Rime calde, i tuoi fra’ sono abbrustoliti

Per le strade io c’ho il pass, non gli inviti

Da 10 anni in questa merda come Pac, come Biggie

Se un rapper non fa i soldi, fa i dissing

Io tiro su il mio culo come lei fa col lifting

Ehi, largo il mio vocabolario, ok

Rollie in diamanti per l’orario, ok

Se la tipa non vuol farlo, se la scopano i miei

Gli va male, perché dopo se la scopano in sei

E non è mai easy a Milano

Giornali, omicidi col guanto

La Chanel è costata un migliaio

Black and white come un parroco

Bottega sui miei piedi e lo zaino

Rinnego le azioni in passato

Voglio avere un intero isolato

Grande come il Forum d’Assago

Ora è la mia ora sul quadro

La gente vorrebbe il contrario

Perché sa che il livello è alto

Per me easy non lo è mai stato, ehi

Faccio “zoom” nella zone, non è easy

Nuovo vroom che fa “vrom” nella city

La tua pussy, le mie song sui siti

Su YouTube.com, .com, .com

Nel mio block siamo al top, siamo busy

E le thot fan le thot sui miei amici

Sul mio neck nuovo chain, è Risivi

Sputo true in questo game, non è easy

Sul tuo blocco facciamo un home visit

I miei occhi, sì, hanno visto cose brutte e difficili

Io ho già visto morire tre amici

E ti chiedi perché in foto non ci sono sorrisi

Nonostante le montagne di euro

Ci viviamo ancora dentro quei condomini

Ho donato dei poteri ai miei nemici

Ops, sono diventati invisibili

Sì, mon frère, c’è una guerra a Milano

Un vero re non è mai impreparato

Svoltano i miei, uno dopo l’altro

Brillano i polsi, nessuno ha un Casio

Ovest è ovunque, se ormai ci fai caso

Sulla classifica e nell’isolato

Sì, ora che il mio cachet è il double

Conto solo i viola come le Big Babol

Sì, ora che il mio volto è conosciuto

Ringraziando dio ho cambiato scenario

Sì, perché casa mia era un buco

In cucina in più di due non stavamo

Non è stato easy mangiar surgelato

Pure a Natale, pure al compleanno

Darei a mio frate tutto il mio guadagno

Per poi rifarlo e dividerlo in quattro

Faccio “zoom” nella zone, non è easy

Nuovo vroom che fa “vrom” nella city

La tua pussy, le mie song sui siti

Su YouTube.com, .com, .com

Nel mio block siamo al top, siamo busy

E le thot fan le thot sui miei amici

Sul mio neck nuovo chain, è Risivi

Sputo true in questo game, non è easy

