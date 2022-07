Non ho mai è una serie tv statunitense ideata da Mindy Kaling e da Lang Fisher. Ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020 ed ha all’attivo due stagioni per un totale di 20 episodi. Racconta la storia di Devi Vishwakumar, una ragazza che, dopo la morte prematura del padre, decide di cambiare e di fare tutte le cose che non ha mai fatto in precedenza a causa della timidezza.

Ed ora è in arrivo la terza stagione che farà il suo debutto a breve, precisamente il prossimo 12 agosto. Da una parte c’è felicità da parte dei fan che non vedono l’ora di seguire le nuove avventure di Devi, ma dall’altra parte prevale la tristezza poiché la terza stagione coinciderà con il capitolo finale della serie tv. Ed oggi è uscito il trailer ufficiale di Non ho mai 3 con le prime scene inedite direttamente dalla nuova stagione dove troveremo la giovane ragazza americana, di origini indiane, alle prese con il suo amore storico Paxton. I due sono felici e sorridenti insieme, ma tuttavia la loro storia d’amore è caratterizzata da alti e bassi con insicurezze che potrebbero rovinare la loro relazione soprattutto dopo che il Dottor Ryan, il terapeuta di Devi, le fa capire che avere una relazione non risolve tutti i nostri problemi e che lei non deve sprecare energia tutti i giorni della sua adolescenza a cercare l’amore con la ragazza che, da parte sua, fa una battuta attuale: “L’intero album di Olivia Rodrigo non sarebbe d’accordo con lei”.

Devi, la protagonista di Non ho mai

Tutto cambia con l’arrivo in città di Nirdesh, per gli amici Des, che entra a far parte della vita di Devi in quanto figlio di un’amica di sua madre. Tutte le ragazze, tra cui le sue amiche Fabiola, Eleanor ed Aneesa sono colpite da lui, mentre a Devi non suscita nessun interesse fino a quando inizia a cambiare idea e mette in dubbio la sua relazione con Paxton. Per quanto riguarda il cast, in Non ho mai 3 troveremo i personaggi che abbiamo imparato a conoscere nelle due precedenti stagioni, ma ci saranno anche due nuove guest star: si tratta di Deacon Philippe nei panni di Parker proveniente da una scuola privata e di Terry Hu Addison, una persona non binaria che arriva dalla scuola privata locale.

E tu hai seguito le prime due stagioni di Non ho mai? Secondo te come finirà tra Devi e Paxton? Ti aspettiamo nei commenti!