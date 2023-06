Nove Perfetti Sconosciuti è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Amazon Prime Video nel 2021 e che è stata creata da David E. Kelley e da John Henry Butterworth.

Si tratta dell’adattamento del romanzo Nine Perfect Strangers, scritto da Liane Moriarty nel 2018. Ci racconta di nove perfetti sconosciuti che si recano in un ritiro spirituale lussuoso per dieci giorni. In realtà, però, il centro benessere ha lo scopo di trasformare e sanare i suoi ospiti. All’attivo ha, per il momento, una prima stagione composta da otto episodi. È riuscito a conquistare il pubblico e la critica grazie, soprattutto, alla presenza di Nicole Kidman che è tra i protagonisti nei panni di Masha Dmitrichenko. Sappiamo che spesso le serie tv vengono rinnovate nel giro di poco tempo per nuove stagioni, mentre per altre passa più tempo. D’altronde dietro la decisione ci sono studi importanti che valutano se vale la pena o meno proseguire.

Nove Perfetti Sconosciuti ci ha messo un po’, ma finalmente è arrivata la tanto attesa notizia ed Hulu ha confermato che ci sarà una seconda stagione. Sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo, ma poi arriverà sempre su Amazon Prime Video. Intanto, però, vediamo insieme le prime novità ufficiali. La notizia più gradita è quella che nel cast troveremo ancora Nicole Kidman, questa volta nella doppia versione di attrice protagonista e di produttrice. Il cast potrà contare anche su Murray Bartlett, Liv Ullmann, Dolly De Leon, Maisie Richardson Sellers ed Aras Aydin. Al momento non ci è dato sapere molto altro, neanche quando arriverà sul piccolo schermo. Pare che dovrebbe farcela entro la fine dell’anno o, al più tardi, entro l’inizio del 2024 ed anche nella seconda serie seguiremo un gruppo di perfetti sconosciuti che si ritroveranno insieme presso una delle sedi di Tranquillum, ma questa volta sulle Alpi svizzere. Purtroppo, però, pare quasi certa l’assenz di David E. Kelley che, stando a Variety, ha rinunciato perché è impegnato con altri progetti professionali.

E tu hai mai visto Nove Perfetti Sconosciuti? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!