Una società di produzione sembra aver rivelato che il creatore di Twin Peaks, David Lynch, potrebbe essere al lavoro su un progetto televisivo nuovo di zecca senza titolo per Netflix.

Secondo The AV Club, è emerso un rapporto che indica che un progetto senza titolo di Lynch inizierà a essere ripreso a maggio e sarà un’esclusiva Netflix… la notizia è emersa dopo la scoperta di un elenco di produzione. Non ci sono indicazioni su cosa ci dovremo aspettare in questa serie tv, ma le voci suggeriscono che la produzione ha un titolo provvisorio: “Wisteria” e prevedrà la partecipazione di Sabrina S. Sutherland, che ha lavorato alle produzioni precedenti di Lynch.

Lynch ha commentato voci simili ad aprile durante un’intervista con The Hollywood Reporter.

Parlando con il magazine, Lynch non ha né confermato né negato l’esistenza del progetto, ma ha notato che i blocchi derivanti dalla pandemia di coronavirus (COVID-19) hanno fermato tutti i suoi progetti su larga scala.

“Tutte queste voci stanno circolando ovunque, ma posso dirti che non sta succedendo nulla a riguardo”, aveva detto Lynch. “Si dice tanto… ma anche se fosse vero, per ora non sto lavorando a nulla”.

David Lynch è un regista che ha raccolto ampi consensi fin dai suoi primi film come Eraserhead e The Elephant Man. Conosciuto per le sue incursioni nell’immaginario surrealista e nella narrazione non ortodossa, Lynch ha anche diretto film epici come Mulholland Drive e una vasta gamma di cortometraggi.

Lynch è anche responsabile della creazione del famosissimo Twin Peaks, che ha finalmente ottenuto la sua terza stagione (o film in 18 parti) Twin Peaks: The Return nel 2017 dopo 25 anni. L’ultimo lavoro alla regia di Lynch è stato il cortometraggio What Did Jack Do?, presentato in anteprima su Netflix a gennaio.

La prossima serie tv senza titolo di Lynch per Netflix non è stata ancora confermata e al momento non ha una data di uscita. Resta aggiornato su Wonder Channel per scoprire nuove informazioni.