Il prolifico regista italo-turco Ferzan Ozpetek ha iniziato a girare “Nuovo Olimpo”, una storia d’amore gay ambientata a Roma che segna la sua prima collaborazione con Netflix e uscirà nel 2023.

Prima di lavorare con Netflix, Ozpetek ha collaborato con Disney+ alla prima serie originale italiana tratto dall’omnimo film “Le Fate Ignoranti”.

Il primo film originale italiano di Netflix di Ozpetek coincide con il quattordicesimo lungometraggio del famoso regista.

Ozpetek è stato celebrato durante un gala AmfAR alla Mostra del Cinema di Venezia il Settembre scorso come riconoscimento dei suoi film che portano alla ribalta i personaggi all’interno della comunità LGBTQ. Le opere di Ozpetek sono anche costantemente tra i film italiani più esportati nonostante non vadano sempre ai festival.

“Nuovo Olimpo” è prodotto dai produttori abituali di Ozpetek, Tilde Corsi e Gianni Romoli, ed è stato scritto dal regista insieme proprio a Romoli, che è anche il suo compagno di scrittura abituale ed è una produzione R&C Produzioni con Faros Film.

La trama e il cast di “Nuovo Olimpo” di Ferzan Ozpetek

Il film. è ambientato alla fine degli anni ’70 per le strade di Roma e racconta la storia di due giovani uomini di 25 anni che si incontrano per caso, si innamorano perdutamente e che però poi vengono separati a causa di un evento inaspettato. Per i successivi trent’anni inseguono la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora.

I protagonisti del film sono i giovani attori Damiano Gavino, protagonista della fiction Rai, “Un professre” e Andrea Di Luigi. Il cast comprende anche Luisa Ranieri, Greta Scarano, Aurora Giovinazzo, Alvise Rigo e Giancarlo Commare.

Il direttore della fotografia di “Nuovo Olimpo” è Gian Filippo Corticelli, il montaggio è di Pietro Morana, le scenografie di Giulia Busnengo e i costumi sono di Monica Gaetani.

E tu, cosa ne pensi di “Nuovo Olimpo” di Ferzan Ozpetek? Lascia un commento!