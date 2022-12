È uscito oggi Venerdì 9 Dicembre 2022 il nuovo brano di Elodie dal titolo “Ok. Respira” ed è già disponibile sulle più importanti piattaforme musicali digitali.

”Ok. Respira” anticipa di qualche mese l’uscita dell’omonimo album dell’artista romana, in uscita il prossimo 10 Febbraio ma già disponibile in pre-order. Un 2023 che si preannuncia ricco di novità artistiche per Elodie, prima fra tutte la partecipazione al Festival di Sanremo, ma senza dimenticare che la cantante romana sarà protagonista della sua prima docu-serie e del suo primo live al Mediolanum Forum.

Contestualmente al rilascio digitale della canzone, è stato diffuso su YouTube anche il videoclip ufficiale del brano che in poche ore ha già ottenuto circa 50.000 visualizzazioni. Il video è diretto dal fotografo Giampaolo Sgura ed è fortemente ispirato a look della moda anni ’90.

“Ok. Respira” è stato scritto Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele ed è prodotto dalla stessa cantante romana e dal team Itaca.

Il significato di ” Ok. Respira” di Elodie

Il brano ripercorre lo stile pop dance proprio delle ultime canzoni di Elodie. In questo brano tuttavia il testo assume una connotazione ancora più forte e marcata. La sonorità incalzante è perfetta per celebrare l’indipendenza personale e l’amore per se stessi. Elodie rimarca a più riprese l’importanza di valorizzarsi.

Il ritornello coincidente con il titolo della canzone è una vera e propria esortazione a fermarsi per concedersi il proprio tempo e per capire quali battaglie combattere.

Il brano difatti è una sorta di emancipazione sociale e inno al femminismo. Non a caso infatti la libertà è ricercata anche citando Rosa Parks, attivista americana nera, figura simbolo del movimento per i diritti civili.

Testo di “Ok. Respira” di Elodie

E se mi cerco penso a che cosa vorrei

Sotto la pelle il mondo gira anche se non ci sei

Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo

Non mi giudicare se perdo il controllo

Che prezzo ha

La mia libertà-a-a

Più del tuo cash

Della tua umiltà-a-a

Se mi guardi così io non ti riconoscoSe mancherà l’aria mi dirò lo stesso

Ok, respira

Mi rinnamoro di me da sola

E riflessa allo specchio incontrerò una faccia nuova

La luce che negli occhi

Lascio che mi tocchi

Nel suono della mia voce mi voglio sentire

Okay, respira

Istinto è la mia arma, so che può ferire

Ma la mia vеrità mi guarirà alla fine

Ho tutto il mio spazio qua

Non mi sposto, Rosa Parks

Nessuno dimentica

Chе prezzo ha la mia libertà-a-a

Più del tuo cash

Della tua umiltà-a-a

Se mi guardi così io non ti riconoscoSe mancherà l’aria mi dirò lo stesso

Mi rinnamoro di me da sola

E riflessa allo specchio incontrerò una faccia nuova

La luce che negli occhi

Lascio che mi tocchi

Nel suono della mia voce mi voglio sentire

Okay, respira

Okay, respira

Il sole va, la notte

Mi rinnamoro di me

Innamoro di me

Innamoro di me

Mi rinnamoro di me da sola

E riflessa allo specchio incontrerò una faccia nuova

La luce che negli occhi

Lascio che mi tocchi

Nel suono della mia voce mi voglio sentire

Okay, respira

Okay, respira

E tu cosa ne pensi di “Ok. Respira” di Elodie? Lascia un commento!