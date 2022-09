Nella notte tra Giovedì 22 e Venerdì 23 Settembre è stato pubblicato “Okk@pp@”, nuovo singolo del rapper Matteo Sattei, noto con lo pseudonimo di Thasup.

Il cantante romano è esploso nel 2020 grazie all’album “23 6451” e ad uno stile decisamente personale.

Nel brano il jazz incontra la musica elettronica, dove la creatività e l’anima estroversa di Davide Mattei riescono ad apparire a proprio agio.

L’uscita del singolo “Okk@pp@” anticipa di una settimana la pubblicazione del terzo album del giovane trapper “c@ra++ere s?ec!@le” ed è il terzo singolo dell’anno dopo “M%n” e “S!r!“.

“Okk@pp@” è la fotografia di un giovane artista consapevole del proprio suono e delle proprie innovazioni che si diverte. Tra i tre brani pubblicati dall’artista romano, questo proietta una sfumatura diversa rispetto ai precedenti, infatti a differenza dei primi due singoli che descrivono un lato pop del cantante, nel nuovo singolo “Okk@pp@” si sente un legame più vicino al precedente album “23 6451”.

Il significato di “Okk@pp@” di Thasup

Come tutti i brani di Thasup, il significato del testo è criptico e impenetrabile.

Secondo il comunicato stampa di presentazione del brano: “”Okk@pp@” racconta di un musicista jazz che scopre la musica elettronica, ma la maneggia come se ci fosse nato dentro”.

Il testo, infatti, allude alla scoperta del mondo dell’elettronica da parte di un artista jazz: il risultato è l’incontro magico tra due mondi, un esempio di sperimentazione con un occhio di rispetto verso il classico.

Il ritmo e gli spazi folli, uno swing adatto alla tap dance, un cumulo di connessioni jazz che si scontrano ed esplodono con l’elettronica, di cui il producer romano sembra conoscerne le più profonde virtù. Nel brano, Thasup sembra sottolineare anche quanto si affidi alla musica.

Impossibile trovare una definizione adeguata: l’esperimento, di cui Thasup è autore e produttore, è inetichettabile. Pare che, secondo quanto testimoniato dallo stesso cantante tramite un video animato postato su Instagram, l’ispirazione sia avvenuta sul divano di casa sua, davanti alla tv in un momento di zapping. La sua attenzione viene catturata da una scena del cortometraggio d’animazione “L’isola del jazz” (“Music land”), prodotto dalla Disney nel 1935 e diretto da Wilfred Jackson, nella quale il mondo è abitato solo da strumenti musicali antropomorfi, che comunicano tra di loro suonando.

Il testo di “Okk@pp@” di Thasup

pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

pa pa pa pa ra pa pa pa

pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

pa pa pa pa ra pa pa pa

okkey

io oh oh oh oh oh key ho lei

se ho dei pensieri per i fake

io ho solo lei ho solo lei

se ho qualche dubbio e poi mi chiudo come non lo fosse ma è tutto

okkappa pa pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

okkappa pa pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

okkappa pa pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

è tutto

okkappa pa pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

okkappa pa pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

okkappa pa pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

mi chiedi troppo anche sincero,

seh, mi davi morto coi tuoi fra yeah

non mi fotte del sentiero

che hai preso tu di già

e non ho tempo di fare il toy boy

come vuoi tu ma non sono voi

mai lo saró mai babe per due coins

quelli non faranno per me mai no

non vendo tempo

non lo avró indietro

mai ce lo avró bro

io ok ho lei

se ho dei pensieri per i fake

ho solo lei ho solo lei

se ho qualche dubbio e poi mi chiudo come non lo fosse ma è tutto

okkappa pa pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

okkappa pa pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

okkappa pa pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

è tutto

okkappa pa pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

okkappa pa pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

okkappa pa pi pa pa pa ra pa pa pa pa pa

