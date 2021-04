Dopo il successo incredibile ottenuto con la sua “drivers license” Olivia Rodrigo pubblica il nuovo singolo “deja vu”

Il 2021 per Olivia Rodrigo sta rappresentando l’anno della svolta, come dimostrano i numeri incredibili ottenuti con il singolo di debutto “drivers license“. Ora l’attrice e cantautrice, nota per il suo ruolo nella serie Disney High School Musical, pubblica un nuovo brano dal titolo “deja vu” e annuncia l’uscita del suo primo album.

La canzone rientra nel genere indie pop e torna a raccontare in musica le emozioni che la giovane Olivia ha provato in seguito a una storia ormai terminata. In particolare il testo di “deja vu” riflette sulla relazione dell’ex compagno che sembra replicare tutti i momenti vissuti insieme a lei con la nuova ragazza. “Lei pensa di essere speciale / Ma è tutto riciclato / Quello era il nostro posto, l’ho trovato io per prima / Io ti ho fatto le battute che le dici quando è con te“, canta Olivia nel pre ritornello. Segue una domanda specifica, ripetuta per tutto il ritornello: “Ti capita di avere un deja vu quando sei con lei?“.

Pubblicato anche il video ufficiale che la vede spiare la nuova ragazza interpretata dall’attrice Talia Ryder che poco alla volta finirà per rimpiazzarla in tutto e per tutto, finendo per sostituirla fisicamente.

Olivia Rodrigo nel video di Deja Vu

L’intento di Olivia era quello di differenziare “deja vu” dal precedente brano rilasciato, per evitare di farsi etichettare solamente come la scrittrice di “ballate tristi da ragazza“. Così nasce nel settembre 2020 il suo nuovo singolo che si avvicina a un genere più pop. Nel frattempo la giovane artista ha annunciato l’uscita del suo album di debutto, non rivelando però né titolo né copertina. Il disco è tuttavia preordinabile sul suo sito ufficiale e la sua pubblicazione è prevista per il 21 maggio.

In attesa di saperne di più, dateci la vostra opinione sul secondo brano di una delle artiste emergenti più in voga del momento!

Traduzione del testo di “deja vu” di Olivia Rodrigo

[Verso 1]

Viaggi in macchina fino a Malibu

Gelato alla fragola, un cucchiaino per due

Mentre ci si scambia le giacche

Ridendo per quanto stia stretta su di te

Fare nuovamente maratone di Glee

Essere fastidiosi, cantando in armonia

Immagino lei si vanti con tutti i suoi amici, dicendo quanto sei unico

[Pre-Ritornello]

Quindi quando le dirai che anche noi abbiamo fatto tutto quello?

Lei pensa di essere speciale, ma è tutto riciclato

Quello era il nostro posto, l’ho trovato io per prima

Io ti ho fatto le battute che le dici quando sei con lei

[Ritornello]

Ti capita di avere un deja vu quando sei con lei?

Ti capita di avere un deja vu?

Ti capita di avere un deja vu?

[Verso 2]

La chiami, dici quasi il mio nome?

Perché a essere onesti, abbiamo una voce simile

Un’altra attrice

Odio pensare che fossi solo il tuo tipo

E scommetto che conosce Billy Joel

Perché le hai suonato “Uptown Girl”

La state cantando insieme

Ora scommetto le dici anche quanto la ami

Tra il ritornello e il verso

[Pre-Ritornello]

Quindi quando le dirai che anche noi abbiamo fatto tutto quello?

Lei pensa di essere speciale, ma è tutto riciclato

Quello era il nostro posto, l’ho trovato io per prima

Io ti ho fatto le battute che le dici quando sei con lei

[Ritornello]

Ti capita di avere un deja vu quando sei con lei?

Ti capita di avere un deja vu?

Ti capita di avere un deja vu?

[Bridge]

Gelato alla fragola a Malibu

Non fingere come se non avessimo fatto anche noi quella merda

Stai scambiando giacche come eravamo soliti fare

Sì, tutto è riciclato

Le suoni il piano, ma lei non lo sa

Che sono stata io a insegnarti Billy Joel

Una ragazza diversa ora, ma nulla di nuovo

[Outro]

So che ti viene un deja vu

So che ti viene un deja vu

So che ti viene un deja vu

Testo di “deja vu” di Olivia Rodrigo

[Verse 1]

Car rides to Malibu

Strawberry ice cream, one spoon for two

And tradin’ jackets

Laughin’ ‘bout how small it looks on you

Watching reruns of Glee

Bein’ annoying, singin’ in harmony

I bet she’s braggin’ to all her friends, sayin’ you’re so unique, hmm

[Pre-Chorus]

So when you gonna tell her that we did that, too?

She thinks it’s special, but it’s all reused

That was our place, I found it first

I made the jokes you tell to her when she’s with you

[Chorus]

Do you get déjà vu when she’s with you?

Do you get déjà vu?

Do you get déjà vu?

[Verse 2]

Do you call her, almost say my name?

’Cause let’s be honest, we kinda do sound the same

Another actress

I hate to think that I was just your type

And I bet that she knows Billy Joel

’Cause you played her “Uptown Girl”

You’re singin’ it together

Now I bet you even tell her how you love her

In between the chorus and the verse



[Pre-Chorus]

So when you gonna tell her that we did that, too?

She thinks it’s special, but it’s all reused

That was the show we talked about

Played you the songs she’s singing now when she’s with you

[Chorus]

Do you get déjà vu when she’s with you?

Do you get déjà vu?

Do you get déjà vu?

[Bridge]

Strawberry ice cream in Malibu

Don’t act like we didn’t do that shit, too

You’re tradin’ jackets like we used to do

Yeah, everything is all reused

Play her piano, but she doesn’t know

That I was the one who taught you Billy Joel

A different girl now, but there’s nothing new

[Outro]

I know you get déjà vu

I know you get déjà vu

I know you get déjà vu