One Day è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 8 febbraio e che si basa sul romanzo omonimo di David Nicholls, uscito nel 2009. Non è la prima volta che assistiamo ad una sua trasposizione cinematografica, in quanto nel 2011 ha avuto il suo adattamento sul grande schermo con Anne Hathaway e Jim Sturgess.

Come sappiamo, Netflix è alla costante ricerca di titoli che possano attirare l’attenzione del pubblico. Il suo obiettivo, infatti, è quello di poter portare a casa importanti risultati per il nuovo anno ed ottenere, così, un numero sempre più alato di abbonati. Per questo motivo il colosso di streaming sta ampliando sempre di più il suo catalogo con generi diversi tra loro. E One Day è uno di quei titoli che erano attesi con ansia dai telespettatori: perché ha proprio tutti gli elementi che fanno appassionare il pubblico e lo tengono con il fiato sospeso, attaccati al piccolo schermo. Elementi fondamentali per fare in modo che la serie tv sia un successo e porti nuovi abbonati sulla piattaforma di streaming, il loro obiettivo principale.

I protagonisti di One Day su Netflix

14 puntate che ci raccontano la storia d’amore tra Emma Morley e Dexter Mayhew, ovvero due ragazzi che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988. Un incontro che nessuno dei due dimenticherà nonostante poi prendano la propria strada. Ogni 15 luglio, tuttavia, i due si ritrovano per potersi raccontare le loro vite e vedere a che punto si trovano incontrandosi, appunto, solo una volta all’anno. In ogni episodio della serie tv vedremo cosa fanno i due protagonisti da un anno ad un altro, come cambiano, i loro successi, le loro delusioni mentre vivono questo ritrovarsi e poi dirsi di nuovo arrivederci. La serie tv One Day, scritta da Nicole Taylor, può contare su un cast di tutto rispetto con Ambika Mod nei panni di Emma Morley e Leo Woodall in quelli di Dexter Mayhew. Spazio anche a Essie Davis che è la mamma di Dexter ed Eleanor Tomlinson che è Sylvie.

Ovviamente quando una serie tv piace, la domanda che sorge spontanea nei telespettatori è quella di chiedersi se ci saranno nuovi episodi o se quelli che abbiamo appena visto coincidono con gli episodi finali. Nonostante l’ottimo riscontro che One Day ha ottenuto sia da parte del pubblico sia da parte della critica, non avrà una seconda stagione. D’altronde si sapeva fin dall’inizio che One Day nasceva come miniserie e, di conseguenza, con una sola stagione ed, infatti, anche il suo finale non lascia spazi aperti e conclude il capitolo. Certo, la speranza è l’ultima a morire visto che durante la sua storia Netflix ha anche miniserie che, a volte, sono andate comunque avanti come, ad esempio, The Watcher. Il pubblico si augura che si possa cambiare idea e che anche One Day possa avere una nuova stagione.

E tu hai già avuto modo di vedere One Day? Ti piacerebbe se ci fosse una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!