Tratto dal celeberrimo e ventennale manga “One Piece” di Eiichiro Oda, “One piece – Red” debutterà nelle sale giapponesi il prossimo 6 agosto.

In Italia non è ancora certa la data di uscita, ma molto probabilmente bisognerà solo avere pazienza e attendere un po’: come sostenuto dalla casa di distribuzione Anime Factory, infatti, il film arriverà anche da noi, così come è stato con gli ultimi due titoli tratti dal manga: “One piece: Gold” e “One Piece: Stampede“.

Il regista del film sarà Goro Taniguchi (lo stesso che ha diretto l’anime “Code geass“), fortemente richiesto dallo stesso Oda nonostante tra i due con ci sia mai stato un connubio lavorativo precedente. Diverso discorso vale invece per il direttore della sceneggiatura, Tsutomu Kuroiwa, il quale ha già collaborato con il mangaka giapponese in “One piece film Gold” ed in “One piece: Heart of gold“).

Anche Oda parteciperà attivamente alla realizzazione del film in qualità di produttore esecutivo.

Il nuovissimo trailer del film

Allo scoccare della mezzanotte tra il 12 e il 13 aprile, è stato rilasciato sul canale Youtube ufficiale di One Piece il teaser trailer di “One piece – Red“.



In esso veniamo a conoscenza di un personaggio femminile del tutto nuovo: il suo nome è Uta, ed è la figlia di Shanks il Ross, il pirata-mentore di Monkey D. Luffy attorno al quale sembra ruotare la pellicola.

Uta ci viene presentata nei panni di una idol (cantante giovanissima estremamente popolare presso gli adolescenti giapponesi). Tra i suoi numerosi sostenitori, fa la comparsa anche una figura molto conosciuta all’interno del mondo anime/manga di One Piece: l’orso Bepo, braccio destro del temibile pirata Trafalgar D. Law.

Non è un rapporto padre-figlia semplice, però, quello tra Uta e Shanks: sembra infatti che la ragazza sia stata da lui abbandonata quando ancora era molto piccola, per motivi che nel trailer non sono rivelati.

Oltre alla comparsa di questo nuovo personaggio, però, numerose sono le “facce conosciute” cui ci si può imbattere guardando il trailer: non solo i sopracitati Bepo e Law, ma anche Bartolomeo “Il cannibale“, i marines Coby ed Helmeppo, e il grand’ammiraglio Sakazuki.

Faranno inoltre la loro ricomparsa, come è ovvio, anche Luffy e la sua ciurma, che in tale film verranno coinvolti come loro solito in avventure al limite dell’assurdo, nelle quali però il ruolo di Shanks (e di Uta) ancora non è propriamente chiarito.



Ricordiamo però che tale film non è canonico, ovvero non rispecchia fedelmente la trama del manga originale di “One piece” scritto da Eiichiro Oda.

Altre novità sul mondo di “One piece”

Dopo circa un mese di stop dovuto ad un attacco hacker alla casa di produzione, la Toei Animation, il 17 aprile ricomincerà l’anime di “One piece” tratto dal manga omonimo, come annunciato dall’account ufficiale Twitter della serie.

Lunedì 28 marzo, invece, è stato annunciato il lancio di un videogioco ispirato al mondo piratesco di “One piece“, intitolato “One piece – Odissey“, un openworld a turni realizzato sotto supervisione di Eiichiro Oda, che ne ha scritto la storia originale. L’uscita è prevista nel corso dell’anno corrente, ma non si ha ancora una data precisa.