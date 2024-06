One Piece – Tutti all’arrembaggio è una serie animata giapponese che ha ottenuto un gran successo. È sufficiente pensare che è nata nel 1997, da un’idea di Eichiiro Oda (che allora aveva soli 22 anni), ed è ancora oggi in produzione diventando un punto di riferimento nel mondo dell’anime con oltre 1000 episodi.

Così famosa che Netflix ha deciso di introdurla nel suo palinsesto con un adattamento in live action, ovvero con attori veri e propri rendendo felici i fan dell’anime giapponese. Le riprese sono andate in scena in Sud Africa, più precisamente a Città del Capo, dove sono create le ambientazioni, mentre Eichiiro Oda è la produttrice esecutiva. La serie tv ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming diventando, in una settimana, la serie tv in lingua inglese più vista su Netflix in ben 84 paesi. Tra i paesi in cui One Piece è stta in testa c’è anche la nostra Italia, mentre ottiene la medaglia d’argento negli Stati Uniti dove è arrivata seconda.

D’altronde One Piece era attesa con ansia dai fan anche perché se ne parlava già dal 2017, quindi sono passati diversi anni prima che abbia visto la luce ed abbia fatto il suo debutto. Si tratta di risultati davvero incredibili che hanno portato la serie tv a superare capolavori come Mercoledì e Stranger Things 4 che erano i detentori, a pari merito, del record. E non si tratta di un record solo per il numero di visualizzazioni, ma anche per quelli di gradimento che ci fanno capire quanto il live action sia stato un successo e come, soprattutto, abbia superato i dubbi di chi non credeva in tutto questo. E con questi risultati, ovviamente, non si poteva far finta di nulla e si è deciso di rinnovare il live action di One Piece per una seconda stagione. Ma le belle notizie non finiscono qui.

Sappiamo che Netflix è alla costante ricerca di titoli in grado di attirare l’attenzione del pubblico e se un titolo piace allora decide di investirci. Ed è proprio il caso di One Piece che ancora non ha visto la luce con la seconda stagione, ma che è già stata rinnovata per una terza. Un po’ sulla falsa riga di grandi successi come Elite, Emily in Paris o Bridgerton. Le due stagioni di One Piece, infatti, sono in fase di preparazione e le riprese stanno andando in scena proprio in questi giorni. A dare la notizia è stata Brashaad Mayweather che ha vestito i panni di Patty nella prima stagione. Queste le sue parole:

“Stanno girando due stagioni – la seconda e la terza – una dopo l’altra”.

Certo, per il momento non è ancora arrivata la conferma ufficiale da parte di Netflix che ha annunciato solo la stagione, ma se le riprese sono già iniziate possiamo considerarlo ufficiale. Nel frattempo, però, gli occhi sono tutti puntati sulla seconda stagione di One Piece che si baserà sulla saga di Alabasta con i pirati di One Piece che faranno la conoscenza dei pirati Rumbar. Inoltre, ci sarà anche il primo incontro tra Rufy e Lovoon, ma soprattutto l’inizio di un’amicizia e di una promessa.

E tu hai già visto One Piece? Sei felice del rinnovo per una seconda e terza stagione?