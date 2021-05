Apriamo le porte all’estate con Run il nuovo energico singolo dei OneRepubic, una canzone che mette allegria e positività sin dalle prime note. Una sferzata di vita in questo momento storico e sociale segnato dalla situazione pandemica che ha messo in ginocchio il mondo intero e dalla quale non vediamo l’ora di uscire.

Con il ritmo di Run, che di sicuro sentiremo più e più volte in radio in questi mesi, veniamo trascinati in un vortice di pensiero positivo, grazie ad un testo semplice ma efficace, e un ritornello indimenticabile, segnato da un fischiettio che sa subito di tormentone.

Il significato del testo di Run

Il senso del testo è semplice e diretto: basta lasciarsi deprimere dalle notizie negative che la fanno da padrone in questo periodo, riprendiamoci la libertà di essere felici, e di guardare le cose belle e positive della vita.

A raccontarci il significato di Run è stato lo stesso Ryan Tedder, voce dei OneRepublic, con queste parole:

Questa canzone parla di tutte le notizie negative. Tutto ciò che è nelle news fa schifo il 99 percento delle volte: “Il mondo finirà, l’economia crollerà, il cielo sta precipitando, tutto è così brutto …” e la mia reazione è:metti i paraocchi. Corri. Vai oltre, spazza via tutto questo fastidio e tormento. Vai a fare quello che vuoi, dove vuoi, quando vuoi, come vuoi. Non ascoltare nient’altro. Divertiti mentre lo fai perché se stai inseguendo cose che non sono divertenti, non sono sopportabili. Fai quello che ti rende felice, dì a tutti gli altri di stare zitti. Spegni le notizie, esci dai social, qualunque cosa ti renda triste o depresso. Tutte queste sciocchezze ti rallenteranno. La vita è breve, vivila finché sei vivo. Non ci è stato promesso un altro giorno. Corri. Ryan Tedder

Anche nel video ufficiale della canzone, che vi mostriamo in cima all’articolo, questa voglia di evadere è raccontata grazie a delle scene girate in un set, tra oggetti di scena, fondali e travestimenti.

Run dei OneRepublic è una canzone bella e scaccia pensieri, forse tutto quello di cui abbiamo bisogno ora…

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento alla fine dell’articolo per dire la tua su Run, ma prima leggi la traduzione e il testo originale della canzone.

Traduzione di Run

Quando ero un ragazzino che viveva in città

Tutto quello che ho fatto è stato correre, correre, correre, correre, correre

Guardando le luci, sembrano così carine

La mamma ha detto “Figlio, figlio, figlio, figlio, figlio

Crescerai, diventerai vecchio

Tutto ciò che luccica non si trasforma in oro

Ma fino ad allora divertiti

Ragazzo, corri, corri, corri, corri, corri ”

Sì, corri, corri, corri

Corri corri corri

Quando ero un ragazzino che stava in città

Tutto quello che ho fatto è stato pagare, pagare, pagare, pagare, pagare

E ogni singolo centesimo che il buon Dio mi ha dato

Potrei farlo durare tre, quattro, cinque giorni

Vivendolo in alto ma vivendo in basso

Inseguendo quella fortuna prima di diventare vecchio

E guardando indietro, oh, ci siamo divertiti un po’

Ragazzo, corri, corri, corri, corri, corri

Ti dicono che il cielo potrebbe crollare

Diranno che potresti perdere ogni cosa

Quindi io corro finché non sbatto contro quel muro

Sì, ho imparato la lezione, conta le mie benedizioni

Guarda il sole nascere e corri, corri, corri

Sì, un giorno, beh, il cielo potrebbe cadere

Sì, un giorno potrei perdere tutto

Quindi corro finché non sbatto contro quel muro

Se ho imparato una lezione, conta le tue benedizioni

Guarda il sole che nasce e corri, corri, corri

Corri corri corri

Non ho avuto tutto quello che volevo

Ma ho quello che mi serve, sì sì

Vedo quella luce al mattino

Che splende su di me

Quindi portami in alto, portami in basso

Dove finisce ogni cosa nessuno lo sa

Ma fino ad allora divertiamoci

Sì, corri, corri, corri, corri, corri

Il testo d Run

When I was a young boy living in the city

All I did was run, run, run, run, run

Staring at the lights, they look so pretty

Momma said “son son son son son

You’re gonna grow up, you’re gonna get old

All that glitters don’t turn to gold

But until then just have your fun

Boy, run, run, run, run, run”

Yeah, run, run, run



Run, run, run

When I was a young kid living in the city

All I did was pay, pay, pay, pay, pay

And every single dime that good Lord gave me

I could make it last three, four, five days

Living it up but living down low

Chasing that luck before I get old

And looking back, oh, we had some fun

Boy, run, run, run, run, run

They tell you that the sky might fall

They’ll say that you might lose it all

So I run until I hit that wall

Yeah, I learned my lesson, count my blessings

Look to the rising sun and run, run, run

Yeah, one day well the sky might fall

Yеah, one day I could lose it all

So I run until I hit that wall

If I learnеd one lesson, count your blessings

Look to the rising sun and run, run, run

Run, run, run

Didn’t get everything that I wanted

But I got what I need, yeah yeah

I see that light in the morning

Shining down on me

So take me up high, take me down low

Where it all ends nobody knows

But until then let’s have some fun

Yeah, run, run, run, run, run

They tell you that the sky might fall

They’ll say that you might lose it all

So I run until I hit that wall

Yeah, I learned my lesson, count my blessings

Look to the rising sun and run, run, run

Yeah, one day well the sky might fall

Yeah, one day I could lose it all

So I run until I hit that wall

If I learned one lesson, count your blessings

Look to the rising sun and run, run, run

Run, run, run

Yeah, run, run, run

Yeah, I learned my lesson, count my blessings

Look to the rising sun

Yeah, I learned my lesson, count my blessings

Look to the rising sun

If I learned one lesson, count your blessings

Look to the rising sun, yeah, run, run, run