Qualche tempo fa vi avevamo iniziato a parlare di “Oppenheimer“, il nuovissimo progetto cinematografico diretto da Christopher Nolan ed incentrato, come fa intendere il titolo, sulla controversa figura di Robert Oppenheimer, colui che inventò la bomba atomica.

All’epoca vi avevamo promesso maggiori dettagli in merito non appena fossero stati rivelati, e dunque eccoci qui.

Come prima cosa, parliamo un attimo del lavoro ad hoc portato avanti dallo stesso Nolan: il regista ha infatti affermato di voler creare un’opera grandiosa ma soprattutto vera.

Per questo motivo, Nolan e i suoi colleghi, tra cui il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson, hanno deciso di ricreare totalmente da zero e il più fedelmente possibile all’originale il campo di prova di Los Alamos, presso il quale ha preso piede il cosiddetto “Progetto Manhattan” che ha portato alla nascita della bomba atomica. Qui, inoltre, si è svolto anche il Trinity Test, ovvero la prima prova di detonazione nucleare della storia, alle ore 5.29 di mattina del 15 luglio 1945, poco meno di un mese prima dello sgancio dell’atomica sulla città giapponese di Hiroshima.

Non solo: Nolan ha chiesto al cast del film di prendere confidenza con i personaggi interpretati informandosi il più possibile sia sulla loro storia di vita, sia sui loro modi di fare, di atteggiarsi e di pensare. Così ha fatto soprattutto il protagonista del film, Cillian Murphy, che ha affermato di aver studiato per ore la figura di Oppenheimer, per riuscire a cogliere tutti gli aspetti della sua personalità.

Veniamo però ora ad un’altra novità in merito al film: il trailer, rilasciato poche ore fa e che potrete vedere subito qui sotto.

Nel trailer assistiamo ad un monologo del Robert Oppenheimer interpretato da Murphy e doppiato da Simone D’Andrea, in cui racconta la grandiosità del progetto a cui lui e i suoi uomini stanno lavorando; progetto che egli stesso ritiene essere indispensabile e inevitabile, pur essendo consapevole della distruzione che porterà e causerà, e dell’opinione negativa che di esso – a suo dire però solo in un primo momento – avrà il resto del mondo.

Vediamo poi, medianti immagini veloci ma estremamente impattanti, il processo di costruzione della bomba atomica; tuttavia la camera si sofferma più volte e in diverse occasioni sul volto di Oppenheimer/Murphy, quasi a voler cogliere il suo reale stato d’animo semplicemente attraverso uno sguardo. Del resto del cast, invece, ci sono pochissime tracce.

Un trailer che appare dunque serio e profondo, da guardare in silenzio e in grado di fare riflettere, con sottofondo una musica che cresce smpre di più di intensità, mentre il progetto entra nel vivo e le conseguenze divengono pian piano una concreta, per quanto tremenda, realtà.

Vi ispira questo film? Diteci le vostre opinioni qui sotto nei commenti!