Oppenheimer ha appena fatto la storia del cinema vivendo una straordinaria serata di gloria agli Academy Awards, completata dal meritato premio per il miglior film e conquistando il maggior incasso di tutti i tempi al botteghino.

Il film di Christopher Nolan ha battuto numerosi record sin dalla sua uscita e ne ha rivendicato un altro nella scorsa serata conquistando un successo commerciale totalmente inaspettato.

Con un incasso totale al botteghino di tutto il mondo di poco più di 960 milioni di dollari fino ad oggi, diventando il terzo vincitore del miglior film di tutti i tempi con il maggior incasso, seguendo le orme di altri vincitori di film di successo come Titanic di James Cameron e Peter Jackson con Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re .

“Oppenheimer” e il maggior incasso al botteghino

Un’enorme quantità di quel denaro proveniva da IMAX e proiezioni premium di grande formato. Definito da Nolan il “gold standard” del film, Oppenheimer è stato proiettato in formato IMAX da 70 mm in sole 30 località in tutto il mondo, con i fan che prenotavano i biglietti con settimane, e addirittura mesi, in anticipo solo per vederlo.

Anche lo stesso Nolan è rimasto sorpreso dall’interesse suscitato dal film, che ha battuto tutti i record di formato in tutto il mondo, come aveva dichiarato in un’intervista di novembre:

“Una delle cose per cui abbiamo ottenuto una risposta molto visibile è stata la presentazione cinematografica, la presentazione IMAX in particolare, utilizzando pellicole e stampe di pellicole che sono state diffuse in tutto il mondo. Quegli schermi, in particolare, voglio dire, abbiamo rotto il record assoluto dei cinesi con la stampa che avevamo lì. Penso che, dallo scorso fine settimana, siamo diventati il ​​terzo film IMAX con il maggior incasso in America dopo ” Star Wars” e “Avatar”. Voglio dire, per un film su J. Robert Oppenheimer, è stato straordinario.”

Il successo del film è dovuto poi anche ai tanti protagonisti del calibro di Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.

E tu cosa ne pensi del maggior incasso al botteghino per "Oppenheimer"?