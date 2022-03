“CODA- i segni del cuore” ha vinto l’Oscar 2022 come miglior film. Distribuito da AppleTV+ è diventato il primo film in streaming a vincere l’Oscar nella categoria miglior film e a fare la storia degli Academy Awards.

CODA, prodotto dalla Vendome Pictures si è posizionato davanti al favorito “Il Potere del Cane” e agli altri candidati, “Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza” e “West Side Story”.

“CODA – I segni del cuore“, diretto da Sian Heder, è la storia di una famiglia sordomuta in cui la figlia, unica udente, deve trovare il coraggio di cercare la sua strada.

Il film ha portato a casa tutti e tre i premi per i quali è stato nominato. Troy Kotsur si è aggiudicato il premio come miglior attore non protagonista e la regista e sceneggiatrice Heder ha ricevuto la statuetta come miglior sceneggiatura non originale.

Per vedere tutti i vincitori degli Oscar 2022 clicca sul link.