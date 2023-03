Si è svolta questa notte al Dolby Theatre di Los Angeles la cerimonia dedicata agli Oscar 2023, la premiazione più importante nel mondo del cinema.

A trionfare con 7 statuette portate a casa è stato “Everything Everywhere All at Once” tra i favoriti già alla vigilia della kermesse con ben 11 candidature, seguito da “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, con quattro statuette.

Nelle categorie femminili, dopo due longeve carriere di successo hanno vinto, Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis.

Michelle Yeoh a 60 anni è diventata la prima attrice asiatica a vincere l’Oscar come miglior protagonista e Jamie Lee Curtis ha vinto la sua prima statuetta a 64 anni dopo aver recitato in circa cinquanta di film.

Dopo diversi successi tra gli anni Novanta e Duemila a conquistare il premio come miglior attore protagonista è stato invece Brendan Fraser, sparito per diversi anni dalle scene. Oggi a 54 anni è tornato sotto i riflettori con il ruolo in “The Whale” di Darren Aronofksy, grazie al quale ha vinto cinque premi individuali nell’ultimo anno.

Emozione e stupore per Ke Huy Quan, che dopo essere stato conosciuto per i ruoli da bambino in Indiana Jones e nei Goonies, dagli anni Ottanta a oggi ha recitato solo in una manciata di film, fino al ruolo in “Everything everywhere all at once” che gli ha ridonato notorietà e fatto conquistare il suo primo Oscar.

Ma scopriamo tutti i vincitori di questa edizione degli Oscar:

I vincitori del Premio Oscar 2023

Miglior Film:

Everything Everywhere All at Once regia di Daniel Kwan e Daniel Scheinert



Gli altri film presenti nella categoria erano:

Avatar – La via dell’acqua

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking – Il diritto di scegliere

Miglior Regista:

Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Martin McDonagh per Gli spiriti dell’isola

Steven Spielberg per The Fabelmans

Todd Field per Tár

Ruben Östlund per Triangle of Sadness

Miglior Attore protagonista:

Brendan Fraser per The Whale

Gli altri film presenti nelle nomination erano:

Austin Butler per Elvis

Colin Farrell per Gli spiriti dell’isola

Paul Mescal per Aftersun

Bill Nighy per Living

Miglior Attrice protagonista:

Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Cate Blanchett per Tár

Ana de Armas per Blonde

Andrea Riseborough per To Leslie

Michelle Williams per The Fabelmans

Miglior Attore non protagonista:

Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Brendan Gleeson per Gli spiriti dell’isola

Brian Tyree Henry per Causeway

Judd Hirsch per The Fabelmans

Barry Keoghan per Gli spiriti dell’isola

Miglior Attrice non protagonista:

Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Angela Bassett per Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau per The Whale

Kerry Condon per Gli spiriti dell’isola

Stephanie Hsu per Everything Everywhere All at Once

Miglior Film internazionale:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Gli altri film nella categoria erano:

Argentina

Close

EO

The Quiet Girl

Miglior Film d’animazione:

Pinocchio di Guillermo del Toro

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Marcel the Shell

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

Il mostro dei mari

Red

Migliore Sceneggiatura originale:

Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Martin McDonagh per Gli spiriti dell’isola

Steven Spielberg e Tony Kushner per The Fabelmans

Todd Field per Tár

Ruben Östlund per Triangle of Sadness

Miglior Sceneggiatura non originale:

Sarah Polley per Women Talking – Il diritto di scegliere

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Rian Johnson per Glass Onion – Knives Out

Kazuo Ishiguro per Living

Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie -per Top Gun: Maverick

Miglior Fotografia:

James Friend per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Darius Khondji per Bardo, la cronaca falsa di alcune verità

Mandy Walker per Elvis

Roger Deakins per Empire of Light

Florian Hoffmeister per Tár

Miglior Montaggio:

Paul Rogers per Everything Everywhere All at Once

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Mikkel E. G. Nielsen per Gli spiriti dell’isola

Matt Villa e Jonathan Redmond per Elvis

Monika Willi per Tár

Eddie Hamilton per Top Gun: Maverick

Miglior Scenografia:

Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Dylan Cole, Ben Procter e Vanessa Cole per Avatar – La via dell’acqua

Florencia Martin e Anthony Carlino per Babylon

Catherine Martin, Karen Murphy e Bev Dunn per Elvis

Rick Carter e Karen O’Hara per The Fabelmans

Migliori Costumi:

Ruth E. Carter per Black Panther: Wakanda Forever

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Mary Zophres per Babylon

Catherine Martin per Elvis

Shirley Kurata per Everything Everywhere All at Once

Jenny Beavan per La signora Harris va a Parigi

Miglior Trucco e acconciatura:

Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley per The Whale

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Heike Merker e Linda Eisenhamerová per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Naomi Donne, Mike Marino e Mike Fontaine per The Batman

Camille Friend e Joel Harlow per Black Panther: Wakanda Forever

Mark Coulier, Jason Baird e Aldo Signoretti per Elvis

Miglior Canzone originale:

Naatu Naatu per RRR

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Applause per Tell It Like a Woman

Hold My Hand per Top Gun: Maverick

Lift Me Up per Black Panther: Wakanda Forever

This Is a Life per Everything Everywhere All at Once

Migliore Colonna sonora:

Volker Bertelmann per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Justin Hurwitz per Babylon

Carter Burwell per Gli spiriti dell’isola

Son Lux per Everything Everywhere All at Once

John Williams per The Fabelmans

Migliori Effetti speciali:

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett per Avatar – La via dell’acqua

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank e Kamil Jafar per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Dan Lemmon, Russell Earl, Anders Langlands e Dominic Tuohy per The Batman

Geoffrey Baumann, Craig Hammack, R. Christopher White e Dan Sudick per Black Panther: Wakanda Forever

Ryan Tudhope, Seth Hill, Bryan Litson e Scott R. Fisher per Top Gun: Maverick

Miglior Sonoro:

Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor per Top Gun: Maverick

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Victor Prasil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel e Stefan Korte per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Julian Howarth, Gwendolin Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers e Michael Hedges per Avatar – La via dell’acqua

Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray e Andy Nelson per The Batman

David Lee, Wayne Pashley, Andy Nelson e Michael Keller per Elvis

Miglior Documentario:

Navalny

Gli altri film presenti nella categoria erano:

All That Breathes

Tutta la bellezza e il dolore – All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Miglior Cortometraggio Animato:

Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo

Gli altri film presenti nella categoria erano:

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Miglior Corto Documentario:

Raghu, il piccolo elefante

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Haulout

How Do You Measure a Year?

L’effetto Martha Mitchell

Stranger at the Gate

Miglior Cortometraggio:

An Irish Goodbye

Gli altri film presenti nella categoria erano:

Ivalu

Le pupille

Nattriken

The Red Suitcase

E tu, cosa ne pensi dei Premi Oscar 2023?