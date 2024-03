Ieri sera è andato in scena uno degli eventi più attesi di tutto l’anno e nel mondo intero. Stiamo parlando della serata degli Oscar 2024. Una serata ricca di grandi emozioni dove il talento è stato il vero protagonista.

Le serate di questo genere sappiamo benissimo che sono la giusta occasione per mettersi in mostra e far parlare di sé, non solo per i premi che si vincono o che non si raggiungono, ma soprattutto per i look che le star decidono di indossare. Ci sono look eccentrici, altri che attirano l’attenzione, altri ancora che non piacciono. Scopriamo insieme, quindi, i look promossi e quelli bocciati degli Oscar 2024. Moltissimi i nomi importanti a livello internazionale che ieri sera hanno sfilato sul red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles. E come sempre vediamo insieme chi sono i promossi e chi i bocciati di questa nuova edizione degli Oscar. La medaglia d’oro spetta, senza dubbio, a Charlize Theron: il tempo passa, ma non per lei che è apparsa in splendida forma con un fisico meraviglioso e splendida come non mai con il suo abito Dior color argento ed un tocco di color avorio, ma a colpire è stata la scollatura a v sensuale, ma non volgare. Il tutto è stato reso ancora più prezioso dai gioielli da lei scelti: orecchini pendenti, earcuff, collana a girocollo. A fare la sua parte anche lo chignon con cui ha deciso di acconciare i capelli, proprio come una diva di altri tempi.

Medaglia d’argento per Emma Stone che ha vinto il suo secondo Oscar, questa volta come migliore attrice per Povere Creature. L’attrice è da sempre portatrice di eleganza e di raffinatezza e ieri non era da meno. Ha scelto una creazione di Louis Vuitton color pastello che le lasciava le spalle scoperte. Capelli con boccoli, orecchini e collier di diamanti. Il suo vestito ha fatto parlare perché si è rotto proprio nel momento in cui è salita sul palco per la premiazione. L’attrice, però, l’ha presa sul ridere ed ha affermato: “Mi si è distrutto il vestito e se n’è andata anche la mia voce. Non fa niente. Grazie ancora e magari evitate di guardare la mia schiena ed il mio vestito distrutto”. Terzo posto per Margot Robbie che aveva già fatto parlare prima della serata per la mancata nomination con il live action Barbie. Tuttavia era presente per il miglior film con il suo LuckyChap, ma questa volta visto che non rappresentava Barbie ha scelto di non optare per il colore rosa a favore di un look total black con un bustier satinato firmato Versace. E se vi è sembrato di aver visto già questo look non vi sbagliate, era già stato indossato durante la Milano Fashion Week da Anne Hathaway, ma in versione color rosso. Infine, promossa anche Zendaya che ci fa fare un salto nella Hollywood del passato, ovvero la Hollywood di Grace Kelly e Marilyn Monroe e lo fa con un’acconciatura delicata come quella da lei scelta: capelli corti ed ondulati. Siamo abituati a vederla in versione spesso eccentrica, ma questa volta ha colpito tutti vestendo i panni di una donna di altri tempi con un’eleganza unica. Abito Armani Privé rosa antico e nero, orecchini grandi in pietra rosa e gioielli Bulgari.

Emma Stone Margot Robbie Zendaya

Passiamo ora ai look bocciati degli Oscar 2024. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. Prima bocciata Ariana Grande. Per quanto riguarda il suo look il mondo virtuale si divide. C’è chi lo ha amato e chi invece proprio non lo ha visto di buon occhio. La cantante ha scelto una creazione di Giambattista Valli Haute Couture di un colore rosa tenue. Se si fosse limitata solo all’abito sarebbe stata anche promossa, ma a non piacere è stato lo strano strascico che aveva, sembrava quasi si fosse portata dietro il piumone di casa. Non sono neanche piaciuti i grandi orecchini a goccia che, secondo il web, non stavano bene con i capelli raccolti. Bocciata anche Jennifer Lawrence che ha scelto un look Dior che non ha completamente convinto con i suoi pois nonostante fosse un look scintillante. Infine, bocciata anche Ania Taylor Joy che spesso ama osare, ma non sempre viene apprezzata. Questa volta il suo vestito firmato Dior è piaciuto, ma non ha convinto il cappello gioiello firmato Miss Sohee che ha deciso di indossare durante l’After Party degli Oscar.

Ariana Grande Jennifer Lawrence Anya Taylor Joy

Ed ora, invece, spazio anche all’universo maschile ben rappresentato da famosi attori che hanno posato, anche loro, sul red carpet. Medaglia d’oro per Bradley Cooper, ma d’altronde per lui non esistono altre parole visto che, quasi sempre, la bellezza e l’eleganza convivono nella sua persona. Questa volta ha optato per un blazer doppiopetto di Louis Vuitton con sotto una camicia chiara per smorzare un po’ il look scuro. Ad attirare l’attenzione dell’universo femminile, però, è stata soprattutto la sua scelta di posare sul red carpet non al fianco di Gigi Hadid, sua fidanzata, ma ancora una volta al fianco della mamma che è da sempre la donna più importante della sua vita e che, già in passato, aveva preso il posto dell’allora compagna Irina Shayk. Passiamo ora a John Cena. Scelta azzarda forse quella fatta dall’ex wrestler, ma che sicuro ha fatto parlare. Si è presentato, infatti, sul palco degli Oscar completamente nudo con ai piedi solo un paio di ciabatte. Il suo fisico scolpito, nonostante l’età che passa, gli ha fatto guadagnare la medaglia d’argento. Ed infine promosso a pieni voti anche Ryan Gosling. L’attore si è esibito sulle done di I’m Just Ken, canzone del live action di Barbie che lo vede protagonista. E se Margot Robbie non ha optato per il rosa Barbie questa volta, ci ha pensato Gosling. Il suo stylist Mark Avery ha scelto Gucci come firma dell’abito che Ryan Gosling ha indossato per la serata degli Oscar e si tratta di un completo rosa fluo con giacca doppiopetto e pantaloni coordinati, il tutto reso ancora più prezioso dalle gocce di cristallo ricamate a mano.

Bradley Cooper John Cena Ryan Gosling

E se abbiamo tre donne bocciate per i loro look, non sono da meno gli uomini. Il primo a non essere piaciuto al mondo virtuale è stato Ramy Youssef che ha scelto per la serata di affidarsi a Zegna: non si capisce se il suo sia un vestito lungo o una gonna, fatto sta che non è piaciuto al pubblico. Secondo bocciato Roger Federer in Prada e Oliver Peoples: occhiali da sole che non sono stati apprezzati così come non è stato apprezzato l’accostamento bianco e nero scelto dal tennista. Infine chiudiamo le danze con John Krasinki che ha optato per un look total white e scarpe nere: la domanda sorta spontanea al pubblico è stata quella di chiedersi se fosse pronto per la prima comunione.

Rami Youssef Roger Federer John Krasinski

E tu hai seguito la serata degli Oscar 2024? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!